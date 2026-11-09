Руководитель ОП Кирилл Буданов. Фото: facebook.com/kyrylo.budanov

Кирилл Буданов сообщил о поездке в Абу-Даби, где он в составе украинской делегации примет участие в переговорах. По его словам, дипломатический процесс продолжается, а Украина заинтересована в скорейшем завершении войны и рассчитывает на конструктивный диалог.

Об этом глава ОП написал в соцсетях, передает Новини.LIVE.

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Буданов очертил ожидания от встреч в Абу-Даби

По словам чиновника, отдельным направлением переговоров станет гуманитарный вопрос.

Пост Буданова. Фото: скриншот

Буданов подчеркнул необходимость активизировать обмены пленными и выразил надежду, что встречи в Объединенных Арабских Эмиратах помогут договориться о следующих этапах возвращения украинцев домой.

"Необходимо активизировать обмен пленными", — отметил он.

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Также Буданов поблагодарил ОАЭ за содействие в организации переговоров. Отдельно он отметил усилия американской стороны, в частности Джареда Кушнера и Стива Виткоффа, которые участвуют в переговорном процессе.

В состав украинской делегации на трехсторонних переговорах в Абу-Даби вошли глава Службы внешней разведки Рустем Умеров (глава делегации), руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов, глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, первый заместитель главы ОП Сергей Кислица и заместитель начальника Главного управления Вадим Скибицкий.

Как сообщали Новини.LIVE, Джаред Кушнер и Стив Виткофф ранее определили четыре основных направления работы США по завершению войны в Украине. Среди них — прекращение боевых действий, разработка гарантий безопасности для Украины, подготовка экономического плана восстановления и реализация гуманитарных инициатив. Особое внимание уделяется договоренностям, которые должны снизить риск повторного российского вторжения.

Как сообщали Новини.LIVE, глава СВР Рустем Умеров подчеркнул важность согласования позиций Украины с международными партнерами в ходе переговорного процесса. По его словам, украинская сторона стремится обеспечить общее понимание дальнейших шагов и добиться полноценного участия Европы в дипломатических усилиях по прекращению войны.