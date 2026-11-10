Державний секретар США Марко Рубіо. Фото: Reuters

Переговори між Україною, США та Росією в Абу-Дабі отримали позитивну оцінку з боку американської сторони. Державний секретар США Марко Рубіо назвав їх "дуже продуктивними", але наголосив, що попереду ще багато роботи. Також він висловився за розширення формату перемовин за участю європейських країн.

Про це Марко Рубіо заявив після зустрічі G7 у Парижі у вівторок, 10 листопада, інформує Новини.LIVE.

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Що Рубіо сказав про переговори в Абу-Дабі

Держсекретар США Марко Рубіо оцінив переговори в Абу-Дабі як дуже продуктивні. Водночас він зауважив, що для досягнення результату сторонам ще належить виконати значний обсяг роботи.

Окремо Рубіо звернув увагу на участь європейських представників у перемовинах. За його словами, присутні в Абу-Дабі європейці проведуть зустріч з американською командою, яка співпрацювала з Джаредом Кушнером і Стівом Віткоффом на кожному етапі переговорного процесу.

Держсекретар США також пояснив, що надалі американська сторона прагне розширити тристоронній формат перемовин, залучивши до нього європейські країни:

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"Присутні в Абу-Дабі європейці проведуть переговори з американською командою. Вони тісно співпрацювали з Джаредом Кушнером і Стівом Віткоффом, які присутні на кожному етапі. Наша мета — щоб у певний момент цей тристоронній формат було розширено, щоб у цих переговорах були не лише США, Україна та Росія, а і європейці".

Хто представляє Україну на переговорах в Абу-Дабі

Українська делегація бере участь у тристоронніх перемовинах в Абу-Дабі, які триватимуть 10 та 11 листопада. До її складу увійшли Кирило Буданов, Рустем Умєров, Давид Арахамія, Сергій Кислиця та Вадим Скібіцький.

Новини.LIVE інформували, що під час тристоронніх переговорів в Абу-Дабі спецпредставник США Джаред Кушнер заявив, що російський диктатор Путін готовий до припинення війни "за належних умов". За його словами, таку оцінку він зробив на підставі розмов із Путіним разом зі Стівом Віткоффом. Водночас російська сторона також цікавиться, чи готові Україна та європейські країни до миру.

Новини.LIVE писали, що 10 листопада в Абу-Дабі відбулися переговори за участю представників України, США, Росії та НАТО щодо завершення війни. Американський представник Джаред Кушнер заявив, що Київ і Москва звузили розбіжності, а сторони мають хороші ідеї для подальшого просування. Також учасники обговорили гарантії безпеки для України, Європи та Росії, наголосивши на необхідності спочатку припинити війну.