В Абу-Даби начался второй день переговоров между Украиной, РФ и США
Глава Службы внешней разведки Украины Рустем Умеров заявил, что в среду, 11 ноября, начался второй день переговоров с Россией и Соединёнными Штатами Америки. Сначала состоится встреча в трёхстороннем формате.
Об этом Рустем Умеров сообщил в соцсетях, передает Новини.LIVE.
Переговоры в Абу-Даби
"Начинаем второй день переговоров. Сначала в трехстороннем формате вместе с США и Россией", — сообщил Умеров.
После этого состоится встреча с европейскими партнерами.
Как писали Новини.LIVE, 10 ноября в Абу-Даби состоялся первый день переговоров между Украиной, США и Россией. В частности, стороны обсудили гарантии безопасности для Украины, России и Европы.
А украинский лидер Владимир Зеленский подчеркнул, что влияние Европы на переговорный процесс по прекращению войны России против Украины будет и дальше усиливаться. Он призвал европейские страны до конца ноября согласовать кандидатуру представителя.