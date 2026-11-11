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Главная Новости дня В Абу-Даби начался второй день переговоров между Украиной, РФ и США

В Абу-Даби начался второй день переговоров между Украиной, РФ и США

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11 ноября 2026 10:45
Переговоры Украины, США и России в Абу-Даби: Умеров рассказал о втором дне REUTERS/Rula Rouhana
Кирилл Буданов и Рустем Умеров на переговорах. Фото: REUTERS/Rula Rouhana

Глава Службы внешней разведки Украины Рустем Умеров заявил, что в среду, 11 ноября, начался второй день переговоров с Россией и Соединёнными Штатами Америки. Сначала состоится встреча в трёхстороннем формате.

Об этом Рустем Умеров сообщил в соцсетях, передает Новини.LIVE.

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Переговоры в Абу-Даби

"Начинаем второй день переговоров. Сначала в трехстороннем формате вместе с США и Россией", — сообщил Умеров.

После этого состоится встреча с европейскими партнерами.

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Сообщение Умерова. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE, 10 ноября в Абу-Даби состоялся первый день переговоров между Украиной, США и Россией. В частности, стороны обсудили гарантии безопасности для Украины, России и Европы.

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А украинский лидер Владимир Зеленский подчеркнул, что влияние Европы на переговорный процесс по прекращению войны России против Украины будет и дальше усиливаться. Он призвал европейские страны до конца ноября согласовать кандидатуру представителя.

война переговоры Украина Россия Рустем Умеров Абу-Даби
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

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