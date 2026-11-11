Українська делегація на переговорах в Абу-Дабі. Фото: REUTERS/Rula Rouhana

В Абу-Дабі у середу, 11 листопада, проходить другий день переговорів між Україною, Росією та Сполученими Штатами Америки. Очікується, що сьогодні сторони обговорять припинення вогню та інші важливі теми.

Новини.LIVE зібрали все, що відомо про другий день переговорів в Абу-Дабі 11 листопада.

Реклама

Другий день переговорів в Абу-Дабі 11 листопада

Джерела "РБК-України" повідомили, що сьогодні на переговорах обговорять:

можливе припинення вогню;

питання енергетики;

безпеку в Чорному морі.

Зустріч стартує о 10:00. Крім того, Axios пише, що американські спецпосланці Стів Віткофф та Джаред Кушнер після переговорів можуть вирушити до Москви, а згодом до Києва. Ймовірно, відбудуться переговори з російським диктатором Володимиром Путіним та українським лідером Володимиром Зеленським.

Зазначимо, Україну представляють Кирило Буданов, Рустем Умєров, Давид Арахамія, Сергій Кислиця та Вадим Скібіцький.

Читайте також:

Утримання української армії

За інформацією AFP, Зеленський повідомив, що він задоволений зміною підходу США під час переговорів в Абу-Дабі. Водночас за його словами, необхідні гарантії безпеки для України.

Глава держави повідомляв, що переговорники працюють над масштабним обміном полоненими.

Представник російської делегації заявив, що завершення війни було лише одним із питань, які обговорювалися. За його словами, Москва насамперед прагнула переглянути систему безпеки на рівні всього європейського континенту.

Крім того, Україна наполягає на післявоєнній підтримці своєї армії. Зокрема, потрібно щонайменше 10 років фінансової допомоги для підтримки 800 тисяч воїнів.

"Наш народ чекає на закінчення цієї війни", — заявив глава Служби зовнішньої розвідки України Рустем Умєров, який бере участь у переговорах.

Територіальні питання

Видання Politico пише, що сьогодні сторони обговорять питання територій. За словами посадовців США, Росія та Україна під час закритих обговорень демонстрували певну готовність до гнучкості в цьому питанні.

Водночас американська сторона наполягає на комплексному розгляді територіального питання та майбутніх механізмів гарантування безпеки.

А за інформацією The Telegraph, українська сторона не погодилася на чергову ініціативу Вашингтона щодо територіальних поступок.

Відомо, що представники США висунули варіант компромісної домовленості, за якою Москва отримала б повний контроль над територіями Донбасу вздовж чинної лінії фронту. Водночас населені пункти регіону, які наразі перебувають під контролем України, залишилися б за Києвом.

Українське джерело, близьке до переговорів, повідомило, що делегація від Києва ніколи не обговорювала поступок щодо територій, окупованих Росією. За його словами, Україна не визнаватиме їх ані де-факто, ані де-юре.

Москва вимагає передати під її контроль близько 5 тисяч квадратних кілометрів у Донецькій та Луганській областях, які російській армії не вдалося захопити.

Перший день переговорів в Абу-Дабі

Як писали Новини.LIVE, 10 листопада відбувся перший день переговорів між Україною, США та Росією. Зокрема, основними пріоритетами України є припинення бойових дій, гарантії безпеки, економічне відновлення та розв'язання гуманітарних питань.

А спецпосланець США Джаред Кушнер повідомляв, що РФ та Україна звузили прогалини в переговорному процесі. Рустем Умєров наголошував, що Київ сподівається, що вдасться досягти тривалого миру.

Крім того, Кушнер заявив, що російський диктатор Путін готовий до припинення вогню "за належних умов".

Зеленський висловився про результати переговорів після першого дня. За його словами, сторони говорили про гуманітарні питання, гарантії безпеки для України та деескалаційні кроки. А держсекретар США Марко Рубіо повідомив, що переговори отримали позитивну оцінку з боку Америки.

Також ми писали, що перед тристороннім форматом відбулася зустріч України, США та європейських партнерів. Вони разом погодилися, що будь-які домовленості мають поважати суверенітет та територіальну цілісність України.