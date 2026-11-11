Украинская делегация на переговорах в Абу-Даби. Фото: REUTERS/Rula Rouhana

В Абу-Даби в среду, 11 ноября, проходит второй день переговоров между Украиной, Россией и Соединёнными Штатами Америки. Ожидается, что сегодня стороны обсудят прекращение огня и другие важные вопросы.

Новини.LIVE собрали всю известную информацию о втором дне переговоров в Абу-Даби 11 ноября.

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Второй день переговоров в Абу-Даби 11 ноября

Источники "РБК-Украины" сообщили, что сегодня на переговорах обсудят:

возможное прекращение огня;

вопросы энергетики;

безопасность в Черном море.

Встреча начнется в 10:00. Кроме того, Axios пишет, что американские спецпосланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер после переговоров могут отправиться в Москву, а затем в Киев. Вероятно, состоятся переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским.

Отметим, что Украину представляют Кирилл Буданов, Рустем Умеров, Давид Арахамия, Сергей Кислица и Вадим Скибицкий.

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Поддержка украинской армии

По информации AFP, Зеленский сообщил, что он удовлетворен изменением подхода США во время переговоров в Абу-Даби. В то же время, по его словам, необходимы гарантии безопасности для Украины.

Глава государства сообщил, что участники переговоров работают над масштабным обменом пленными.

Представитель российской делегации заявил, что завершение войны было лишь одним из обсуждавшихся вопросов. По его словам, Москва прежде всего стремилась пересмотреть систему безопасности на уровне всего европейского континента.

Кроме того, Украина настаивает на послевоенной поддержке своей армии. В частности, потребуется не менее 10 лет финансовой помощи для содержания 800 тысяч военнослужащих.

"Наш народ ждет окончания этой войны", — заявил глава Службы внешней разведки Украины Рустем Умеров, участвующий в переговорах.

Территориальные вопросы

Издание Politico пишет, что сегодня стороны обсудят территориальные вопросы. По словам официальных лиц США, Россия и Украина в ходе закрытых обсуждений демонстрировали определенную готовность к гибкости в этом вопросе.

В то же время американская сторона настаивает на комплексном рассмотрении территориального вопроса и будущих механизмов обеспечения безопасности.

А по информации The Telegraph, украинская сторона не согласилась на очередную инициативу Вашингтона относительно территориальных уступок.

Известно, что представители США выдвинули вариант компромиссной договоренности, по которой Москва получила бы полный контроль над территориями Донбасса вдоль действующей линии фронта. При этом населенные пункты региона, которые в настоящее время находятся под контролем Украины, остались бы за Киевом.

Украинский источник, близкий к переговорам, сообщил, что делегация из Киева никогда не обсуждала уступок в отношении территорий, оккупированных Россией. По его словам, Украина не будет признавать их ни де-факто, ни де-юре.

Москва требует передать под свой контроль около 5 тысяч квадратных километров в Донецкой и Луганской областях, которые российской армии не удалось захватить.

Первый день переговоров в Абу-Даби

Как писали Новини.LIVE, 10 ноября состоялся первый день переговоров между Украиной, США и Россией. В частности, основными приоритетами Украины являются прекращение боевых действий, гарантии безопасности, экономическое восстановление и решение гуманитарных вопросов.

А специальный посланник США Джаред Кушнер сообщал, что РФ и Украина сократили разрыв в переговорном процессе. Рустем Умеров подчеркивал, что Киев надеется на достижение прочного мира.

Кроме того, Кушнер заявил, что российский диктатор Путин готов к прекращению огня "при надлежащих условиях".

Зеленский высказался о результатах переговоров после первого дня. По его словам, стороны обсуждали гуманитарные вопросы, гарантии безопасности для Украины и меры по деэскалации. А госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что переговоры получили положительную оценку со стороны Америки.

Также мы писали, что перед трехсторонними переговорами состоялась встреча Украины, США и европейских партнеров. Они совместно согласились, что любые договоренности должны уважать суверенитет и территориальную целостность Украины.