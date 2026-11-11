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Главная Новости дня Трехсторонние переговоры между Украиной, США и Россией в Абу-Даби завершились

Трехсторонние переговоры между Украиной, США и Россией в Абу-Даби завершились

Ua ru
11 ноября 2026 12:27
Переговоры между Украиной, США и Россией в Абу-Даби завершились
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Трехсторонние переговоры между Украиной, США и Россией, проходившие в Абу-Даби 10 и 11 ноября, завершились. Украинскую делегацию на встречах представляли руководитель Офиса президента Кирилл Буданов, глава Службы внешней разведки Рустем Умеров, лидер парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, первый заместитель главы Офиса президента Сергей Кислица и заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

Об этом сообщили российские СМИ, передает Новини.LIVE.

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Юлия Шепилова - редактор ленты новостей
Автор:
Юлия Шепилова

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