Переговоры между Украиной, США и Россией в Абу-Даби завершились

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Трехсторонние переговоры между Украиной, США и Россией, проходившие в Абу-Даби 10 и 11 ноября, завершились. Украинскую делегацию на встречах представляли руководитель Офиса президента Кирилл Буданов, глава Службы внешней разведки Рустем Умеров, лидер парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, первый заместитель главы Офиса президента Сергей Кислица и заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

Об этом сообщили российские СМИ, передает Новини.LIVE.

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