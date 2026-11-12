Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЗаконБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Виткофф и Кушнер прилетели в Москву на переговоры с РФ

Виткофф и Кушнер прилетели в Москву на переговоры с РФ

Ua ru
12 ноября 2026 07:38
Стив Виткофф и Джаред Кушнер прибыли в Москву на переговоры
Посланник президента России Кирилл Дмитриев, Джаред Кушнер, зять президента США Дональда Трампа, и специальный посланник США Стив Виткофф. Фото: российские СМИ

Специальные посланники из Соединённых Штатов Стив Виткофф и Джаред Кушнер уже с утра 12 ноября находятся в России для проведения переговоров. Их самолёт приземлился в московском аэропорту Внуково. У трапа американскую делегацию лично встретил спецпредставитель президента РФ Дмитриев.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на российские СМИ.

Реклама

Прибытие американских переговорщиков в Москву

Специальные делегаты из Соединенных Штатов Америки прибыли на территорию Российской Федерации. Стив Виткофф и Джаред Кушнер должны провести официальные переговоры с российской стороной непосредственно в Москве.

По информации местных СМИ, самолет с американскими представителями на борту благополучно приземлился в аэропорту Внуково. Сразу после приземления гостей из США встретил специальный представитель президента России Дмитриев. Как сообщают корреспонденты изданий ТАСС и РИА «Новости», после краткого приветствия политики не стали долго задерживаться в аэропорту.

Дмитриев, Виткофф и Кушнер быстро сели в автомобили. Сформированный кортеж оперативно покинул территорию Внуково и направился в сторону центральных районов российской столицы, где, вероятно, и будут проходить основные встречи.

Читайте также:

Накануне президент Украины Владимир Зеленский публично анонсировал поездку американских делегатов. Глава государства подтвердил, что Стив Виткофф и Джаред Кушнер действительно планируют сесть за стол переговоров с представителями Российской Федерации. Их визит стал продолжением серии переговоров в Абу-Даби, которые проходили с 10 по 11 ноября.

Новини.LIVE сообщали, что Владимир Зеленский считает, что окно для достижения мирных договоренностей открыто именно до конца 2026 года. По оценке Зеленского, все стороны заинтересованы в достижении результата уже в ближайшие недели, поскольку в 2027 году расклад сил в Европе может непредсказуемо измениться, да и в самих США политические силы уже претерпели трансформации.

Главным практическим итогом встреч в Абу-Даби стало согласие на подготовку нового крупного обмена пленными. Владимир Зеленский подтвердил, что украинская делегация согласовала этот трек с представителями Вашингтона и Москвы, параллельно сверяя позиции с европейскими союзниками, которые также работали в рамках саммита в Эмиратах.

владимир путин переговоры Москва Россия Стив Виткофф Кирилл Дмитриев Джаред Кушнер
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации