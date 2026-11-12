Стив Виткофф и Джаред Кушнер прибыли в Москву на переговоры

Посланник президента России Кирилл Дмитриев, Джаред Кушнер, зять президента США Дональда Трампа, и специальный посланник США Стив Виткофф. Фото: российские СМИ

Специальные посланники из Соединённых Штатов Стив Виткофф и Джаред Кушнер уже с утра 12 ноября находятся в России для проведения переговоров. Их самолёт приземлился в московском аэропорту Внуково. У трапа американскую делегацию лично встретил спецпредставитель президента РФ Дмитриев.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на российские СМИ.

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Прибытие американских переговорщиков в Москву

Специальные делегаты из Соединенных Штатов Америки прибыли на территорию Российской Федерации. Стив Виткофф и Джаред Кушнер должны провести официальные переговоры с российской стороной непосредственно в Москве.

По информации местных СМИ, самолет с американскими представителями на борту благополучно приземлился в аэропорту Внуково. Сразу после приземления гостей из США встретил специальный представитель президента России Дмитриев. Как сообщают корреспонденты изданий ТАСС и РИА «Новости», после краткого приветствия политики не стали долго задерживаться в аэропорту.

Дмитриев, Виткофф и Кушнер быстро сели в автомобили. Сформированный кортеж оперативно покинул территорию Внуково и направился в сторону центральных районов российской столицы, где, вероятно, и будут проходить основные встречи.

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