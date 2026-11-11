Україна, США та РФ домовилися готувати великий обмін полоненими

В Абу-Дабі домовилися про великий обмін полоненими: підсумки двох днів
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11 листопада 2026 15:20
Термінова новина
За підсумками переговорів України, США та Росії в Абу-Дабі сторони домовилися готувати новий обмін військовополоненими. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, коментуючи результати зустрічей української делегації з американською та російською сторонами, а також координацію з європейськими партнерами, які перебували в Об’єднаних Арабських Еміратах.
Про це глава держави написав у соцмережах, передає Новини.LIVE.
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