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Головна Новини дня В Абу-Дабі домовилися про великий обмін полоненими: підсумки двох днів

В Абу-Дабі домовилися про великий обмін полоненими: підсумки двох днів

Ua ru
11 листопада 2026 15:20
Україна, США та РФ домовилися готувати великий обмін полоненими
Термінова новина

За підсумками переговорів України, США та Росії в Абу-Дабі сторони домовилися готувати новий обмін військовополоненими. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, коментуючи результати зустрічей української делегації з американською та російською сторонами, а також координацію з європейськими партнерами, які перебували в Об’єднаних Арабських Еміратах.

Про це глава держави написав у соцмережах, передає Новини.LIVE.

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Автор:
Литвин Вікторія

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