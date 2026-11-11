Украина, США и РФ договорились организовать крупный обмен пленными

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По итогам переговоров между Украиной, США и Россией в Абу-Даби стороны договорились подготовить новый обмен военнопленными. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, комментируя итоги встреч украинской делегации с американской и российской сторонами, а также координацию с европейскими партнерами, находившимися в Объединенных Арабских Эмиратах.

Об этом глава государства написал в соцсетях, передает Новини.LIVE.

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