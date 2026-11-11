Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції у Дубліні 11 листопада 2026 року. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський оцінив перспективи досягнення домовленостей щодо завершення війни до кінця 2026 року. За його словами, зараз є вікно можливостей для цього, адже у 2027 році політична ситуація в Європі може змінитися. Водночас певні зміни вже відбуваються і в США, тому учасники переговорів зацікавлені в досягненні прогресу ще цьогоріч.

Про це Зеленський заявив під час пресконференції у Дубліні у середу, 11 листопада, відповідаючи на запитання журналістки Новини.LIVE Галини Остаповець.

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Зеленський про можливість завершення війни до кінця року

Володимир Зеленський пояснив, що нині є шанс досягти результату в питанні завершення війни. Однією з причин він назвав можливі зміни політичної ситуації в Європі у 2027 році. Крім того, певні зміни вже відбуваються у США, тому всі учасники переговорів зацікавлені в просуванні до домовленостей ще цього року.

Окремо український лідер прокоментував очікування від майбутніх переговорів американських представників із російською стороною. Він висловив сподівання, що вони повернуться до Дубліна з конкретикою, однак водночас визнав, що не надто вірить у такий результат.

"Сьогодні є це вікно можливостей... Мені б дуже хотілося, щоб вони повернулись з конкретикою в Дублін. Я не дуже в це вірю. Дайте мені бути скептиком в цій команді. Але все одно надія є", — заявив президент.

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Глава держави також наголосив, що багато залежатиме від діалогу США з Росією, який має відбутися наступного дня. Попри невизначеність, Україна робитиме все можливе, щоб досягти результату до кінця 2026 року.

Новини.LIVE інформували, що 10–11 листопада в Абу-Дабі відбулися переговори, під час яких обговорювали можливі кроки для припинення війни. Серед тем були енергетичне перемир’я, припинення бойових дій на морі, обмін полоненими та підготовка зустрічі на рівні лідерів. Володимир Зеленський наголосив, що пріоритетом України залишається завершення війни.

Новини.LIVE писали, що Володимир Зеленський повідомив про можливість масштабного обміну військовополоненими між Україною та Росією у форматі 1000 на 1000. Президент наголосив, що для досягнення результату необхідно посилювати тиск на РФ. Водночас російські ЗМІ повідомляють, що обмін може відбутися протягом найближчих двох-трьох тижнів.