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Главная Новости дня Зеленский заявил об "окне возможностей" для завершения войны до конца года

Зеленский заявил об "окне возможностей" для завершения войны до конца года

Ua ru
11 ноября 2026 21:48
Эксклюзив
Зеленский сделал заявление об окончании войны до конца года Reuters
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Дублине 11 ноября 2026 года. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский оценил перспективы достижения договоренностей о прекращении войны до конца 2026 года. По его словам, сейчас для этого есть окно возможностей, ведь в 2027 году политическая ситуация в Европе может измениться. В то же время определенные изменения уже происходят и в США, поэтому участники переговоров заинтересованы в достижении прогресса еще в этом году.

Об этом Зеленский заявил во время пресс-конференции в Дублине в среду, 11 ноября, отвечая на вопрос журналистки Новини.LIVE Галины Остаповец.

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Зеленский о возможности завершения войны до конца года

Владимир Зеленский пояснил, что сейчас есть шанс добиться результата в вопросе завершения войны. Одной из причин он назвал возможные изменения политической ситуации в Европе в 2027 году. Кроме того, определенные изменения уже происходят в США, поэтому все участники переговоров заинтересованы в продвижении к достижению договоренностей еще в этом году.

Отдельно украинский лидер прокомментировал ожидания от предстоящих переговоров американских представителей с российской стороной. Он выразил надежду, что они вернутся в Дублин с конкретными предложениями, однако в то же время признал, что не слишком верит в такой результат.

"Сегодня есть это окно возможностей... Мне бы очень хотелось, чтобы они вернулись в Дублин с конкретными результатами. Я не очень в это верю. Позвольте мне быть скептиком в этой команде. Но надежда все равно есть", — заявил президент.

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Глава государства также подчеркнул, что многое будет зависеть от диалога США с Россией, который должен состояться на следующий день. Несмотря на неопределенность, Украина будет делать все возможное, чтобы достичь результата до конца 2026 года.

Новини.LIVE сообщали, что 10–11 ноября в Абу-Даби состоялись переговоры, в ходе которых обсуждались возможные шаги по прекращению войны. Среди тем были энергетическое перемирие, прекращение боевых действий на море, обмен пленными и подготовка встречи на уровне лидеров. Владимир Зеленский подчеркнул, что главным приоритетом Украины остается завершение войны.

Новини.LIVE писали, что Владимир Зеленский сообщил о возможности масштабного обмена военнопленными между Украиной и Россией в формате 1000 на 1000. Президент подчеркнул, что для достижения результата необходимо усиливать давление на РФ. В то же время российские СМИ сообщают, что обмен может состояться в течение ближайших двух-трёх недель.

Владимир Зеленский переговоры Ирландия перемирие война в Украине мирные переговоры прекращение огня
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина

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