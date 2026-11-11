Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Дублине 11 ноября 2026 года. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский оценил перспективы достижения договоренностей о прекращении войны до конца 2026 года. По его словам, сейчас для этого есть окно возможностей, ведь в 2027 году политическая ситуация в Европе может измениться. В то же время определенные изменения уже происходят и в США, поэтому участники переговоров заинтересованы в достижении прогресса еще в этом году.

Об этом Зеленский заявил во время пресс-конференции в Дублине в среду, 11 ноября, отвечая на вопрос журналистки Новини.LIVE Галины Остаповец.

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Зеленский о возможности завершения войны до конца года

Владимир Зеленский пояснил, что сейчас есть шанс добиться результата в вопросе завершения войны. Одной из причин он назвал возможные изменения политической ситуации в Европе в 2027 году. Кроме того, определенные изменения уже происходят в США, поэтому все участники переговоров заинтересованы в продвижении к достижению договоренностей еще в этом году.

Отдельно украинский лидер прокомментировал ожидания от предстоящих переговоров американских представителей с российской стороной. Он выразил надежду, что они вернутся в Дублин с конкретными предложениями, однако в то же время признал, что не слишком верит в такой результат.

"Сегодня есть это окно возможностей... Мне бы очень хотелось, чтобы они вернулись в Дублин с конкретными результатами. Я не очень в это верю. Позвольте мне быть скептиком в этой команде. Но надежда все равно есть", — заявил президент.

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Глава государства также подчеркнул, что многое будет зависеть от диалога США с Россией, который должен состояться на следующий день. Несмотря на неопределенность, Украина будет делать все возможное, чтобы достичь результата до конца 2026 года.

Новини.LIVE сообщали, что 10–11 ноября в Абу-Даби состоялись переговоры, в ходе которых обсуждались возможные шаги по прекращению войны. Среди тем были энергетическое перемирие, прекращение боевых действий на море, обмен пленными и подготовка встречи на уровне лидеров. Владимир Зеленский подчеркнул, что главным приоритетом Украины остается завершение войны.

Новини.LIVE писали, что Владимир Зеленский сообщил о возможности масштабного обмена военнопленными между Украиной и Россией в формате 1000 на 1000. Президент подчеркнул, что для достижения результата необходимо усиливать давление на РФ. В то же время российские СМИ сообщают, что обмен может состояться в течение ближайших двух-трёх недель.