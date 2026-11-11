Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Ritzau Scanpix/Emil Helms/via REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский намекнул на возможность обмена 1000 военнопленных с Россией. По его словам, необходимо оказывать давление на россиян.

Об этом глава государства сообщил, отвечая на вопросы журналистов после выступления в датском парламенте в среду, 11 ноября, передает Новини.LIVE.

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Обмен военнопленными

Журналист телеканала TV 2 поинтересовался у президента Украины, рассчитывает ли он на конкретные результаты по итогам мирных переговоров в Абу-Даби.

"Нам нужно оказывать давление на Россию. Если мы сможем добиться обмена 1000 военнопленных, это будет очень важный результат", — заявил Зеленский.

А по информации российских СМИ, крупный обмен пленными между РФ и Украиной может состояться в ближайшие 2-3 недели. По словам первого заместителя начальника управления информации Генштаба РФ Александра Зорина, это будет один из самых масштабных обменов.

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Как писали Новини.LIVE, Зеленский рассказал об итогах переговоров в Абу-Даби, которые проходили 10-11 ноября. По его словам, в ходе встреч, в частности, обсуждались энергетическое перемирие и возможность проведения переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным.

А глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия охарактеризовал последний раунд переговоров о завершении войны как самый сложный. В то же время он отметил, что встречи дали основания надеяться на дальнейшее продвижение к достижению договоренностей.