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Головна Новини дня Зеленський натякнув на підготовку масштабного обміну з РФ

Зеленський натякнув на підготовку масштабного обміну з РФ

Ua ru
11 листопада 2026 14:57
Зеленський допустив обмін 1000 військовополонених між Україною та Росією Ritzau Scanpix/Emil Helms/via REUTERS
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Ritzau Scanpix/Emil Helms/via REUTERS

Президент України Володимир Зеленський натякнув на можливість обміну 1000 військовополонених з Росією. За його словами, необхідно чинити тиск на росіян.

Про це глава держави повідомив на запитання преси після виступу в данському парламенті у середу, 11 листопада, передає Новини.LIVE.

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Обмін військовополоненими

Журналіст телеканалу TV 2 поцікавився у президента України, чи розраховує він на конкретні результати за підсумками мирних переговорів в Абу-Дабі.

"Нам потрібно чинити тиск на Росію. Якщо ми зможемо отримати результати обміну 1000 військовополоненими, це буде дуже важливий результат", — заявив Зеленський.

А за інформацією росЗМІ, великий обмін полоненими між РФ та Україною може відбутися в найближчі 2-3 тижні. За словами першого заступника начальника управління інформації Генштабу РФ Олександра Зоріна, це буде один із наймасштабніших обмінів.

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Як писали Новини.LIVE, Зеленський розповів про підсумки переговорів в Абу-Дабі, які тривали 10-11 листопада. За його словами, під час зустрічей, зокрема, обговорювали енергетичне перемир’я та можливість проведення переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним.

А очільник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія схарактеризував останній раунд переговорів про завершення війни як найскладніший. Водночас він зазначив, що зустрічі дали підстави сподіватися на подальше просування до домовленостей

Володимир Зеленський США переговори Україна Росія обмін полоненими
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

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