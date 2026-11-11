Президент України Володимир Зеленський. Фото: Ritzau Scanpix/Emil Helms/via REUTERS

Президент України Володимир Зеленський натякнув на можливість обміну 1000 військовополонених з Росією. За його словами, необхідно чинити тиск на росіян.

Про це глава держави повідомив на запитання преси після виступу в данському парламенті у середу, 11 листопада, передає Новини.LIVE.

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Обмін військовополоненими

Журналіст телеканалу TV 2 поцікавився у президента України, чи розраховує він на конкретні результати за підсумками мирних переговорів в Абу-Дабі.

"Нам потрібно чинити тиск на Росію. Якщо ми зможемо отримати результати обміну 1000 військовополоненими, це буде дуже важливий результат", — заявив Зеленський.

А за інформацією росЗМІ, великий обмін полоненими між РФ та Україною може відбутися в найближчі 2-3 тижні. За словами першого заступника начальника управління інформації Генштабу РФ Олександра Зоріна, це буде один із наймасштабніших обмінів.

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Як писали Новини.LIVE, Зеленський розповів про підсумки переговорів в Абу-Дабі, які тривали 10-11 листопада. За його словами, під час зустрічей, зокрема, обговорювали енергетичне перемир’я та можливість проведення переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним.

А очільник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія схарактеризував останній раунд переговорів про завершення війни як найскладніший. Водночас він зазначив, що зустрічі дали підстави сподіватися на подальше просування до домовленостей.