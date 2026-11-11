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Головна Новини дня Маємо хороший імпульс: Арахамія про результати переговорів

Маємо хороший імпульс: Арахамія про результати переговорів

Ua ru
11 листопада 2026 13:55
Арахамія про переговори: чи можливе рішення до Нового року Reuters
Голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. Фото: Reuters

Голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що останній раунд переговорів щодо завершення війни став найскладнішим, однак дав підстави розраховувати на подальший прогрес. За його словами, сторони мають хороший імпульс для пошуку рішення до Нового року.

Про це Арахамія сказав під час спілкування з журналістами.

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Автор:
Литвин Вікторія

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