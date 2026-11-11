Голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. Фото: Reuters

Голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що останній раунд переговорів щодо завершення війни став найскладнішим, однак дав підстави розраховувати на подальший прогрес. За його словами, сторони мають хороший імпульс для пошуку рішення до Нового року.

Про це Арахамія сказав під час спілкування з журналістами.

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