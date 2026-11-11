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Головна Новини дня Переговори в Абу-Дабі: Зеленський про обмін та зустріч з Путіним

Переговори в Абу-Дабі: Зеленський про обмін та зустріч з Путіним

Ua ru
11 листопада 2026 13:22
Зеленський розкрив деталі переговорів в Абу-Дабі 11 листопада x.com/ZelenskyyUa
Президент України Володимир Зеленський. Фото: x.com/ZelenskyyUa

Український лідер Володимир Зеленський висловився про переговори в Абу-Дабі, які тривали 10-11 листопада. За його словами, зокрема, сьогодні обговорили енергетичне перемирʼя та зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це Володимир Зеленський розповів під час спілкування з пресою в данській цитаделі Кастеллет, передає Новини.LIVE.

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Переговори в Абу-Дабі

Глава держави розповів про порядок денний другого дня переговорів в Абу-Дабі

"Йтиметься про те, що ми можемо зробити, які кроки щодо енергетичного перемир'я чи перемир'я на морі, обміну нашими полоненими, і допомоги в підготовці зустрічі на рівні лідерів", — повідомив Зеленський.

Він наголосив, що першочерговим завданням для України залишається припинення війни, тоді як гарантування безпеки та подальший розвиток країни є наступними пріоритетами.

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Зазначимо, Україну на переговорах представляли Кирило Буданов, Рустем Умєров, Давид Арахамія, Сергій Кислиця та Вадим Скібіцький.

Як писали Новини.LIVE, в Абу-Дабі завершилися переговори між США, Україною та Росією. Сьогодні зустріч тривала менш як дві години.

Крім того, ми розповідали, які теми обговорювали під час другого дня переговорів в Абу-Дабі. За інформацією ЗМІ, американські спецпосланці Стів Віткофф та Джаред Кушнер вирушать до Москви, а потім до Києва, аби провести зустрічі з президентами.

Володимир Зеленський США переговори Україна Росія Абу-Дабі
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

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