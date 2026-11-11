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Главная Новости дня Переговоры в Абу-Даби: Зеленский об обмене и встрече с Путиным

Переговоры в Абу-Даби: Зеленский об обмене и встрече с Путиным

Ua ru
11 ноября 2026 13:22
Зеленский раскрыл подробности переговоров в Абу-Даби 11 ноября x.com/ZelenskyyUa
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: x.com/ZelenskyyUa

Украинский лидер Владимир Зеленский высказался о переговорах в Абу-Даби, которые проходили 10–11 ноября. По его словам, в частности, сегодня обсуждались энергетическое перемирие и встреча с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом Владимир Зеленский рассказал во время общения с прессой в датской цитадели Кастеллет, передает Новини.LIVE.

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Переговоры в Абу-Даби

Глава государства рассказал о повестке дня второго дня переговоров в Абу-Даби.

"Речь пойдет о том, что мы можем сделать, какие шаги предпринять в отношении энергетического перемирия или перемирия на море, обмена нашими пленными и помощи в подготовке встречи на уровне лидеров", — сообщил Зеленский.

Он подчеркнул, что первоочередной задачей для Украины остается прекращение войны, тогда как обеспечение безопасности и дальнейшее развитие страны являются следующими приоритетами.

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Отметим, что Украину на переговорах представляли Кирилл Буданов, Рустем Умеров, Давид Арахамия, Сергей Кислица и Вадим Скибицкий.

Как писали Новини.LIVE, в Абу-Даби завершились переговоры между США, Украиной и Россией. Сегодня встреча длилась менее двух часов.

Кроме того, мы рассказывали, какие темы обсуждались во второй день переговоров в Абу-Даби. По информации СМИ, американские спецпосланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер отправятся в Москву, а затем в Киев, чтобы провести встречи с президентами.

Владимир Зеленский США переговоры Украина Россия Абу-Даби
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

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