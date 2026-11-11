Спецпосланець США виступає в Абу-Дабі разом з українською та американською делегаціями. Фото: Reuters

Представник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер і спецпосланець Стів Віткофф планують 12 листопада відвідати Москву, де мають провести переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. Після цього американські представники вирушать до Дубліна на зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.

Про це спецпосланець США Джаред Кушнер повідомив під час спілкування з журналістами в Абу-Дабі, передає Новини.LIVE.

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Що Кушнер сказав про зустріч Зеленського і Путіна

Коментуючи майбутню поїздку до Москви, Кушнер заявив, що американська сторона бачить можливості для подальшого просування переговорного процесу.

"Ми бачимо деякі можливості та перспективи", — сказав він.

Окремо Джаред Кушнер висловився щодо перспективи особистої зустрічі Володимира Зеленського та Володимира Путіна. За його словами, така розмова могла б стати позитивним кроком, однак російська сторона хоче побачити більший прогрес у переговорах, перш ніж вона відбудеться.

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"Я думаю, було б чудово, якби вони це зробили в будь-який час. Гадаю, це було б добре. Але, на мою думку, як я розумію, росіяни заявили, що хотіли б бачити більший прогрес, перш ніж це відбудеться. Гадаю, очевидно, що між лідерами немає, знаєте, великої довіри чи прихильності... я також скажу, що, знаєте, такі угоди вимагають часу", — зазначив Кушнер.

Раніше, під час першого раунду переговорів в Абу-Дабі, представники України, США та Росії обговорювали гарантії безпеки, вимоги російської сторони та післявоєнне майбутнє країн.

Як повідомляли Новини.LIVE, 11 листопада в Абу-Дабі завершилися тристоронні переговори. До складу української делегації увійшли керівник Офісу президента Кирило Буданов, очільник Служби зовнішньої розвідки Рустем Умєров, голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, перший заступник керівника ОП Сергій Кислиця та заступник начальника ГУР Міноборони Вадим Скібіцький.

Як повідомляли Новини.LIVE, 11 Кирило Буданов заявив, що Україна не розкриватиме зміст переговорів із США та Росією до досягнення конкретних домовленостей. Він наголосив, що публічно повідомлятимуть лише про результати перемовин.