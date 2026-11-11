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Главная Новости дня Кушнер и Виткофф отправятся в Москву на встречу с Путиным

Кушнер и Виткофф отправятся в Москву на встречу с Путиным

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11 ноября 2026 15:14
Кушнер и Виткофф обсудят с Путиным дальнейшие шаги по урегулированию конфликта Reuters
Спецпосланник США выступает в Абу-Даби вместе с украинской и американской делегациями. Фото: Reuters

Представитель президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер и специальный посланник Стив Виткофф планируют 12 ноября посетить Москву, где должны провести переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. После этого американские представители отправятся в Дублин на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом специальный посланник США Джаред Кушнер сообщил во время общения с журналистами в Абу-Даби, передает Новини.LIVE.

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Что Кушнер сказал о встрече Зеленского и Путина

Комментируя предстоящую поездку в Москву, Кушнер заявил, что американская сторона видит возможности для дальнейшего продвижения переговорного процесса.

"Мы видим некоторые возможности и перспективы", — сказал он.

Отдельно Джаред Кушнер высказался о перспективе личной встречи Владимира Зеленского и Владимира Путина. По его словам, такой разговор мог бы стать позитивным шагом, однако российская сторона хочет увидеть больший прогресс в переговорах, прежде чем она состоится.

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"Я думаю, было бы замечательно, если бы они это сделали в любое время. Думаю, это было бы хорошо. Но, на мой взгляд, насколько я понимаю, россияне заявили, что хотели бы увидеть больший прогресс, прежде чем это произойдет. Думаю, очевидно, что между лидерами нет, знаете, большого доверия или симпатии... я также скажу, что, знаете, такие соглашения требуют времени", — отметил Кушнер.

Ранее, во время первого раунда переговоров в Абу-Даби, представители Украины, США и России обсуждали гарантии безопасности, требования российской стороны и послевоенное будущее стран.

Как сообщали Новини.LIVE, 11 ноября в Абу-Даби завершились трехсторонние переговоры. В состав украинской делегации вошли руководитель Офиса президента Кирилл Буданов, глава Службы внешней разведки Рустем Умеров, председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, первый заместитель главы ОП Сергей Кислица и заместитель начальника ГУР Минобороны Вадим Скибицкий.

Как сообщали Новини.LIVE, 11 Кирилл Буданов заявил, что Украина не будет раскрывать содержание переговоров с США и Россией до достижения конкретных договоренностей. Он подчеркнул, что публично будут сообщаться только результаты переговоров.

Владимир Зеленский владимир путин война в Украине мирные переговоры Стив Виткофф Джаред Кушнер
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

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