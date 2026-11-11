Спецпредставниками президента США Дональда Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер разом з українською переговорною групою. Фото: Reuters

Європа має бути повноцінним учасником переговорів щодо завершення війни в Україні, однак для цього їй потрібно узгодити спільну позицію. Спеціальний представник президента США Джаред Кушнер вважає, що визначення єдиного представника від європейських країн може виявитися складнішим, ніж переконати Росію долучити їх до переговорного процесу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Джареда Кушнера під час пресконференції за підсумками зустрічей в Абу-Дабі, інформує Новини.LIVE.

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Чому Європі складно долучитися до переговорів

Відповідаючи на запитання про участь європейських країн у переговорах, Кушнер наголосив, що їм варто домовитися про спільного представника. За його словами, Європа об’єднує країни з різними поглядами та інтересами, тому узгодити єдину позицію може бути непросто.

"Якби європейці змогли визначити одну людину для переговорів, це було б більшим досягненням, ніж переконати росіян долучити Європу до перемовин. Європа - дуже різноманітна суміш різних людей, поглядів, інтересів", — сказав представник США.

Водночас він позитивно оцінив присутність представників Європейського Союзу та НАТО на зустрічах в Абу-Дабі. Кушнер підкреслив, що європейські країни мають бути залучені до переговорного процесу.

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Що Кушнер сказав про позицію Росії

За словами представника президента США, американська сторона повідомила росіянам, що їхні побажання та побоювання можна обговорювати під час переговорів. Однак для належного залучення Європи Москва має вживати заходів для деескалації та також пропонувати шляхи врегулювання.

"Зараз між сторонами немає довіри, і це очікувано після такого конфлікту, як цей", — пояснив Кушнер.

Він також висловив сподівання, що наступна зустріч у Москві за участю його та спецпредставника президента США Стіва Віткоффа допоможе просунути переговорний процес.

"Я сподіваюся, що завтра в Москві Стів та я матимемо успіх, Путін благословить це, і ми зможемо досягти більшого прогресу", — сказав Кушнер.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив про намір України не розголошувати зміст обговорень із Росією та США до досягнення конкретних результатів. За його словами, публічно оголосять лише про підсумки домовленостей. Водночас він підтвердив, що переговори стосувалися низки питань, зокрема обміну полоненими.

Також Новини.LIVE писали, що президент Володимир Зеленський назвав серед тем переговорів в Абу-Дабі можливе енергетичне перемир’я, припинення вогню на морі та обмін українськими полоненими. Також сторони обговорювали підготовку зустрічі на рівні лідерів держав.