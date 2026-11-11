Спецпредставители президента США Дональда Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер вместе с украинской переговорной группой. Фото: Reuters

Европа должна быть полноценным участником переговоров о прекращении войны в Украине, однако для этого ей необходимо согласовать общую позицию. Специальный представитель президента США Джаред Кушнер считает, что определение единого представителя от европейских стран может оказаться сложнее, чем убедить Россию включить их в переговорный процесс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Джареда Кушнера во время пресс-конференции по итогам встреч в Абу-Даби, информирует Новини.LIVE.

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Почему Европе сложно присоединиться к переговорам

Отвечая на вопрос об участии европейских стран в переговорах, Кушнер подчеркнул, что им следует договориться о едином представителе. По его словам, Европа объединяет страны с разными взглядами и интересами, поэтому согласовать единую позицию может быть непросто.

"Если бы европейцы смогли выбрать одного человека для переговоров, это было бы большим достижением, чем убедить россиян включить Европу в переговоры. Европа — очень разнообразная смесь разных людей, взглядов, интересов", — сказал представитель США.

В то же время он положительно оценил присутствие представителей Европейского Союза и НАТО на встречах в Абу-Даби. Кушнер подчеркнул, что европейские страны должны быть вовлечены в переговорный процесс.

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Что Кушнер сказал о позиции России

По словам представителя президента США, американская сторона сообщила россиянам, что их пожелания и опасения можно обсуждать в ходе переговоров. Однако для надлежащего вовлечения Европы Москва должна принимать меры по деэскалации, а также предлагать пути урегулирования.

"Сейчас между сторонами нет доверия, и это ожидаемо после такого конфликта, как этот", — пояснил Кушнер.

Он также выразил надежду, что следующая встреча в Москве с участием его самого и спецпредставителя президента США Стива Виткоффа поможет продвинуть переговорный процесс.

"Я надеюсь, что завтра в Москве Стив и я добьемся успеха, Путин одобрит это, и мы сможем достичь большего прогресса", — сказал Кушнер.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что глава Офиса президента Кирилл Буданов заявил о намерении Украины не разглашать содержание переговоров с Россией и США до достижения конкретных результатов. По его словам, публично будут объявлены только итоги достигнутых договоренностей. В то же время он подтвердил, что переговоры касались ряда вопросов, в частности обмена пленными.

Также Новини.LIVE писали, что президент Владимир Зеленский назвал среди тем переговоров в Абу-Даби возможное энергетическое перемирие, прекращение огня на море и обмен украинскими пленными. Также стороны обсуждали подготовку встречи на уровне лидеров государств.