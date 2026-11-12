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Переговоры по Украине: Мерц готов к беседе с Путиным

Ua ru
12 ноября 2026 10:01
Правительство Германии рассматривает возможность встречи Мерца с Путиным REUTERS/Лиси Ниснер
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Фото: REUTERS/Lisi Niesner

По итогам переговоров в Абу-Даби правительство Германии рассматривает возможность прямой встречи канцлера Фридриха Мерца с Владимиром Путиным. Стороны уже согласовали основные принципы дальнейшего диалога по Украине. Ожидается, что лидеры могут встретиться на декабрьском саммите G20 в Майами.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Die Zeit.

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Фридрих Мерц готов провести личные переговоры с Владимиром Путиным

Возможность проведения прямых переговоров между канцлером Германии Фридрихом Мерцем (ХДС) и российским президентом Владимиром Путиным становится все более реальной. Пресс-секретарь правительства Стефан Корнелиус подтвердил в Берлине, что необходимая основа для этого уже заложена.

"Мы достигли взаимопонимания в Абу-Даби по основным принципам", — отметил он, уточнив дальнейшие шаги дипломатов. Представитель правительства добавил: "Это взаимопонимание теперь будет также доведено до сведения президента России, и на этой основе могут развиваться дальнейшие переговоры".

Со своей стороны Москва демонстрирует готовность к диалогу. Через государственное информационное агентство ТАСС Кремль передал сигнал о том, что Владимир Путин открыт для контактов как непосредственно с Фридрихом Мерцем, так и с представителями Европейского Союза в целом. В минувшую пятницу немецкий канцлер уже комментировал эту тему, подчеркнув, что не отклонит предложение о личной встрече, если глава Кремля приедет в декабре на саммит G20 в американский Майами.

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Стефан Корнелиус уточнил, что главным приоритетом является достижение мира непосредственно в Украине. Только после окончательного решения этого вопроса стороны перейдут к обсуждению будущего трансатлантического и европейского порядка в сфере безопасности.

Кроме того, ещё одним обязательным требованием является полное согласие всех членов НАТО в отношении любых итоговых соглашений. В то же время в немецком правительстве открыто отмечают, что эти четыре пункта являются исключительно внутренней позицией союзников, которую с Российской Федерацией пока не согласовывали.

Новини.LIVE сообщали, что президент Финляндии Александр Стубб предположил, что уже в течение ближайших недель к мирным переговорам по Украине может официально присоединиться и Европа. По его словам, в ближайшее время вполне вероятна новая техническая встреча в расширенном четырехстороннем формате.

С самого утра 12 ноября специальные представители президента США Стив Виткофф и Джаред Кушнер уже прибыли в российскую столицу для проведения консультаций. Их лично встречал спецпредставитель российского диктатора Кирилл Дмитриев.

Владимир Зеленский считает, что лучший шанс на окончание войны сохранится до конца 2026 года, и пояснял, что в 2027-м политическая обстановка в Европе может существенно измениться.

Сразу после переговоров в России американские чиновники Стив Виткофф и Джаред Кушнер должны отправиться в Дублин, где в конце следующего дня запланирована их встреча с Владимиром Зеленским. Украинский лидер также неизменно настаивает на том, что Европа должна быть полноценным участником мирного процесса.

владимир путин переговоры война в Украине Фридрих Мерц мирные переговоры
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко

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