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Головна Новини дня Зеленський анонсував зустріч із Віткоффом і Кушнером в Ірландії

Зеленський анонсував зустріч із Віткоффом і Кушнером в Ірландії

Ua ru
11 листопада 2026 21:45
Зеленський анонсував зустріч із Віткоффом і Кушнером у Дубліні Reuters
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський планує провести зустріч із представниками США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером у Дубліні наприкінці наступного дня. Перед цим американські посадовці мають провести переговори в Росії. Глава держави також наголосив, що Європа повинна брати участь у мирному процесі.

Про це президент повідомив під час спілкування з медіа разом із прем’єр-міністром Ірландії Міхалом Мартіном, інформує Новини.LIVE.

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Коли Зеленський зустрінеться з представниками США

За словами Зеленського, спочатку Віткофф і Кушнер проведуть переговори в Росії. Після цього українська сторона розраховує зустрітися з ними в Дубліні наприкінці дня.

"Ми розраховуємо, що в кінці дня, завтра ми зустрінемося з ними, саме тут, в Ірландії", — сказав президент.

Чому Зеленський наполягає на участі Європи в переговорах

Глава держави позитивно оцінив участь європейських представників у розмовах щодо завершення війни. За його словами, до обговорень долучилися представники формату Е4, Європейської комісії та НАТО, а також представники президента США Дональда Трампа.

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Зеленський наголосив, що Європа має бути залучена до мирного процесу, оскільки війна Росії проти України безпосередньо стосується всього континенту.

"Закінчувати цю війну без участі Європи несправедливо і неможливо, якщо чесно", — заявив президент.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що Володимир Зеленський прибув до Дубліна для участі в IX саміті Європейської політичної спільноти. У межах візиту президент планував провести переговори приблизно з 20 лідерами, а також зустрітися з американськими спецпосланцями Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. 

Також Новини.LIVE писали, що в Дубліні відбудуться саміт Європейської політичної спільноти та неформальна зустріч лідерів ЄС. Серед головних тем — подальша підтримка України, пошук фінансування на наступний рік, мирні переговори та гарантії безпеки для Києва.

Володимир Зеленський переговори Ірландія Стів Віткофф Джаред Кушнер
Крістіна Павлова - редактор стрічки новин
Автор:
Крістіна Павлова

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