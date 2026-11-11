Зеленський анонсував зустріч із Віткоффом і Кушнером в Ірландії
Президент України Володимир Зеленський планує провести зустріч із представниками США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером у Дубліні наприкінці наступного дня. Перед цим американські посадовці мають провести переговори в Росії. Глава держави також наголосив, що Європа повинна брати участь у мирному процесі.
Про це президент повідомив під час спілкування з медіа разом із прем’єр-міністром Ірландії Міхалом Мартіном, інформує Новини.LIVE.
Коли Зеленський зустрінеться з представниками США
За словами Зеленського, спочатку Віткофф і Кушнер проведуть переговори в Росії. Після цього українська сторона розраховує зустрітися з ними в Дубліні наприкінці дня.
"Ми розраховуємо, що в кінці дня, завтра ми зустрінемося з ними, саме тут, в Ірландії", — сказав президент.
Чому Зеленський наполягає на участі Європи в переговорах
Глава держави позитивно оцінив участь європейських представників у розмовах щодо завершення війни. За його словами, до обговорень долучилися представники формату Е4, Європейської комісії та НАТО, а також представники президента США Дональда Трампа.
Зеленський наголосив, що Європа має бути залучена до мирного процесу, оскільки війна Росії проти України безпосередньо стосується всього континенту.
"Закінчувати цю війну без участі Європи несправедливо і неможливо, якщо чесно", — заявив президент.
Раніше Новини.LIVE повідомляли, що Володимир Зеленський прибув до Дубліна для участі в IX саміті Європейської політичної спільноти. У межах візиту президент планував провести переговори приблизно з 20 лідерами, а також зустрітися з американськими спецпосланцями Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.
Також Новини.LIVE писали, що в Дубліні відбудуться саміт Європейської політичної спільноти та неформальна зустріч лідерів ЄС. Серед головних тем — подальша підтримка України, пошук фінансування на наступний рік, мирні переговори та гарантії безпеки для Києва.