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Главная Новости дня Зеленский объявил о встрече с Виткоффом и Кушнером в Ирландии

Зеленский объявил о встрече с Виткоффом и Кушнером в Ирландии

Ua ru
11 ноября 2026 21:45
Зеленский объявил о встрече с Виткоффом и Кушнером в Дублине Reuters
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский планирует провести встречу с представителями США Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером в Дублине в конце следующего дня. Перед этим американские чиновники должны провести переговоры в России. Глава государства также подчеркнул, что Европа должна участвовать в мирном процессе.

Об этом президент сообщил во время общения с представителями СМИ вместе с премьер-министром Ирландии Михалом Мартином, сообщает Новини.LIVE.

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Когда Зеленский встретится с представителями США

По словам Зеленского, сначала Виткофф и Кушнер проведут переговоры в России. После этого украинская сторона рассчитывает встретиться с ними в Дублине в конце дня.

"Мы рассчитываем, что в конце дня, завтра, мы встретимся с ними именно здесь, в Ирландии", — сказал президент.

Почему Зеленский настаивает на участии Европы в переговорах

Глава государства положительно оценил участие европейских представителей в переговорах о прекращении войны. По его словам, к обсуждениям присоединились представители формата Е4, Европейской комиссии и НАТО, а также представители президента США Дональда Трампа.

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Зеленский подчеркнул, что Европа должна быть вовлечена в мирный процесс, поскольку война России против Украины напрямую затрагивает весь континент.

"Завершать эту войну без участия Европы несправедливо и, честно говоря, невозможно", — заявил президент.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Владимир Зеленский прибыл в Дублин для участия в IX саммите Европейского политического сообщества. В рамках визита президент планировал провести переговоры примерно с 20 лидерами, а также встретиться с американскими спецпосланниками Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером.

Также Новини.LIVE писали, что в Дублине состоятся саммит Европейского политического сообщества и неформальная встреча лидеров ЕС. Среди главных тем — дальнейшая поддержка Украины, поиск финансирования на следующий год, мирные переговоры и гарантии безопасности для Киева.

Владимир Зеленский переговоры Ирландия Стив Виткофф Джаред Кушнер
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова

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