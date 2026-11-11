Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: кадр из видео

Президент Украины Владимир Зеленский 11 ноября прибыл в столицу Ирландии Дублин, где примет участие в IX саммите Европейского политического сообщества. Известно, что 9 и 10 ноября запланированы двусторонние и многосторонние встречи с международными партнерами.

Об этом Зеленский сообщил в соцсетях, передает Новини.LIVE.

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С кем президент проведет переговоры

В целом глава государства рассчитывает провести переговоры примерно с 20 лидерами. Также он примет участие в инаугурационной пленарной сессии саммита Европейского политического сообщества.

Отдельно в программе предусмотрена встреча по дипломатическим вопросам с американскими спецпосланниками.

"Приму участие в инаугурационной пленарной сессии саммита ЕПС. Также запланирована встреча по вопросам дипломатии с американской переговорной командой — Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером", — заявил президент.

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Зеленский подчеркнул, что во время визита украинская сторона будет работать над приближением мира, а также поблагодарил международных партнеров за помощь и поддержку Украины.

Журналист Новини.LIVE Галина Остаповец сообщила, что перед прибытием президента у здания правительства Ирландии усилили меры безопасности. Она также сообщила, что Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Ирландии Михалом Мартином в резиденции правительства в центре Дублина. Стороны обсудят дальнейшую поддержку Украины со стороны Евросоюза и ускорение ее вступления в блок.

Как сообщали Новини.LIVE, 11 ноября Владимир Зеленский выступил в парламенте Дании, где поблагодарил страну за поддержку Украины и подчеркнул важность партнерства между государствами. Президент отметил ответственность датского общества за безопасность и благополучие других стран, а также упомянул о войне России против Украины, которая оказалась значительно более длительной и сложной, чем рассчитывали ее инициаторы.

Как сообщали Новини.LIVE, 11 ноября Владимир Зеленский во время визита в Данию рассказал о совместной с европейскими партнерами разработке системы противоракетной защиты FREYJA. Украина рассчитывает на поддержку Дании и ее оборонной промышленности, ведь самостоятельно реализовать такой проект не может.