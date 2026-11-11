Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский 11 ноября во время визита в Данию обсудил с партнерами вопросы оборонного сотрудничества, безопасности судоходства и перспективы завершения войны. В частности, он рассказал о работе над европейской системой противоракетной защиты FREYJA и выразил надежду, что первые её испытания состоятся уже зимой.

Об этом глава государства сообщил во время общения с журналистами, передает Новини.LIVE.

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Украина и партнеры работают над системой FREYJA

По словам Зеленского, Украина не может самостоятельно реализовать такой проект, поэтому рассчитывает на поддержку партнеров и датской оборонной промышленности. Зеленский подчеркнул, что Европа также испытывает дефицит средств противодействия баллистическим ракетам и боеприпасов к ним.

"Мы уважаем американских партнеров. У них есть мощная система противоракетной обороны Patriot. Но существует большой дефицит таких систем и ракет к ним. К тому же их стоимость из-за войн в мире выросла в несколько раз", — отметил Зеленский.

Президент добавил, что Украина вместе с европейскими партнерами работает над созданием FREYJA. По его замыслу, этой системой смогут пользоваться не только украинцы, но и другие государства, которые присоединятся к проекту.

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Еще одной темой стала безопасность судоходства в Черном море. Зеленский заявил, что Россия атакует суда дронами и ракетами независимо от их принадлежности к той или иной стране. Поэтому сопровождение кораблей, в частности тех, которые перевозят сельскохозяйственную продукцию, остается важным для защиты украинского экспорта. Украина вместе с партнерами разрабатывает соответствующие проекты с использованием различных типов беспилотников.

Отдельно глава государства высказался о переговорах по прекращению войны. Он подчеркнул, что главной задачей остается прекращение боевых действий и сохранение человеческих жизней.

"Мы не можем остановить эту войну, думая о безопасности Европы и восстановлении Украины без Европы. Привлечение европейцев к этому процессу — очень важное изменение", — подчеркнул Зеленский.

Встречи Зеленского в Дании 11 ноября

Во время визита в Данию Зеленский также встретился с королем Фредериком X. К аудиенции присоединились кронпринц Кристиан и премьер-министр Метте Фредериксен. Президент поблагодарил датскую сторону за поддержку и обсудил с монархом российские удары по украинской критически важной, в частности энергетической, инфраструктуре.

Особое внимание стороны уделили сотрудничеству в сфере безопасности, помощи в защите жизней, а также поддержке и реабилитации раненых украинских военных и ветеранов.

Кронпринц Дании Кристиан, король Дании Фредерик X, президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Дании Метте Фредериксен. Фото: ОП

Зеленский отметил, что Дания уже присоединяется к этой работе, и выразил надежду на продолжение совместных усилий.

В рамках программы визита президент также вместе с королём Дании прибыл в цитадель Кастеллет.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен, президент Украины Владимир Зеленский и король Дании Фредерик X чтят память датских воинов. Фото: ОП

Там политики осмотрели строй почетного караула, после чего Зеленский почтил память погибших датских воинов.

Как сообщали Новини.LIVE, 10 ноября президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Дании Метте Фредериксен встретились со студентами Копенгагенского университета. В ходе беседы они обсудили военную помощь Украине и пути завершения войны.

Как сообщали Новини.LIVE, во время встречи со студентами Зеленский предупредил о последствиях возможной победы России в войне против Украины. Президент подчеркнул, что уступки Кремлю и разрешение Москве определять будущее украинского народа создадут угрозу для всей Европы и откроют России путь к вмешательству в дела других государств.