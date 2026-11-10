Встреча президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Дании Метте Фредериксен со студентами Копенгагенского университета. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

В ходе беседы в Копенгагенском университете 10 ноября президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Дании Метте Фредериксен обсудили вопросы безопасности Европы, военную помощь Киеву и возможные пути завершения войны. Фредериксен объяснила, как Дания перешла от передачи собственных запасов к поддержке украинского производства, а Зеленский заявил, что не считает выход из Донбасса гарантией прекращения российской агрессии.

Об этом сообщил Владимир Зеленский, передает Новини.LIVE.

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Встреча Владимира Зеленского и Метте Фредериксен со студентами Копенгагенского университета. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Дания перешла от пожертвований к поддержке производства в Украине

Метте Фредериксен рассказала, как менялась военная помощь Дании для Украины. Сначала страна передавала собственные ресурсы, затем начала закупать вооружение в других государствах. Когда и эти возможности исчерпались, Дания ввела новый формат поддержки.

"Мы, датчане, приняли решение, что хотим быть на правильной стороне истории", — сказала премьер-министр.

По её словам, сначала Дания помогала Украине пожертвованиями. Впоследствии собственных запасов для передачи стало не хватать.

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"Тогда мы начали закупать запасы в других странах, но затем исчерпали и эту возможность", — пояснила Фредериксен.

После этого Дания разработала отдельную модель помощи. Она предусматривает поддержку производства непосредственно в Украине.

"А теперь следующий шаг заключается в том, что Украина помогает нам защищаться", — отметила премьер-министр.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Фредериксен назвала поддержку Украины защитой Европы

Глава датского правительства подчеркнула, что помощь Украине уже не ограничивается солидарностью.

"Для меня сейчас это вопрос защиты Европы", — заявила Фредериксен.

Она также поставила под сомнение аргумент о том, что Россию интересует только Донбасс.

"Если речь идет только о Донбассе, почему гибридная война продолжается в остальной Европе?" — спросила она.

Фредериксен провела параллель между требованиями к Украине в отношении территорий и возможным отказом Дании от собственных земель.

"Если бы кто-то спросил меня как вашего премьер-министра, готова ли я отдать Орхус, Южную Ютландию, западное побережье, Ольборг, Копенгаген, Борнхольм, разве я ответила бы «да»?" — обратилась она к присутствующим.

Премьер-министр подчеркнула, что вопрос территорий касается не только отдельных регионов. Речь идет также о международных правилах, сформированных после Второй мировой войны.

"Уважение к суверенным государствам, территориальной целостности и праву людей на самооборону — это основные ценности всего, во что мы верим", — сказала Фредериксен.

Она добавила, что будет поддерживать решение Украины относительно своего будущего.

Зеленский объяснил, почему не верит в окончание войны после вывода войск из Донбасса

В ходе беседы также был затронут вопрос о возможном выводе украинских войск из Донбасса. Зеленского спросили, почему он не верит, что после такого шага Россия прекратит войну.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Президент ответил, что не доверяет Владимиру Путину. По его словам, если бы Россию интересовал только Донбасс, российские войска не пытались бы захватить Киев и не наступали бы на другие регионы Украины.

"Затем они пришли на юг и оккупировали часть нашей территории. Это не Донбасс, но они пришли и оккупировали эти территории", — отметил Зеленский.

По мнению президента, отказ от Донбасса не заставит Путина остановить агрессию. Он считает, что Россия продолжит войну, если Украина оставит свои территории.

Зеленский поблагодарил Данию за поддержку Украины

В соцсетях Владимир Зеленский рассказал, что во время беседы со студентами затронули вопросы цены российской войны, усилий Украины по её завершению и подготовки к зиме. Президент также подчеркнул важность помощи международных партнеров для защиты страны.

Студенты Копенгагенского университета на встрече с Владимиром Зеленским и Метте Фредериксен. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Он отметил, что украинцы обладают значительной силой, однако противостоять России без поддержки союзников было бы гораздо сложнее.

"Защищая себя, мы защищаем всю Европу. И это было бы очень сложно делать без таких сильных партнеров, как Дания. Спасибо за этот разговор, за такое теплое отношение, за всю поддержку со стороны жителей Дании. Мы всегда это чувствуем и всегда будем благодарны за всю помощь. Спасибо!" — написал Зеленский.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что 10 ноября президент Украины Владимир Зеленский провел в Копенгагене переговоры с премьер-министром Дании Метте Фредериксен. По итогам встречи глава государства объявил о новом пакете оборонной помощи на 645 миллионов евро. Средства будут направлены на ударные беспилотники, дроны-перехватчики, боеприпасы для F-16 и инициативу PURL.

Также Новини.LIVE писали, что в интервью датскому телеканалу DR Nyheder Владимир Зеленский объяснил, какие угрозы может создать для Европы прекращение помощи Украине. По его словам, Россия способна усилить гибридные атаки против европейских государств или попытаться расширить своё влияние на континенте. В таком случае в противостояние могут быть вовлечены страны НАТО и Соединённые Штаты.