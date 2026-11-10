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Главная Новости дня Дания выделяет Украине средства на дроны, F-16 и программу PURL

Дания выделяет Украине средства на дроны, F-16 и программу PURL

Ua ru
10 ноября 2026 17:38
Зеленский: Дания выделит Украине 645 млн евро на дроны и F-16 x.com/ZelenskyyUa
Встреча президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Дании Метте Фредериксен. Фото: x.com/ZelenskyyUa

10 ноября президент Украины Владимир Зеленский встретился в Копенгагене с премьер-министром Дании Метте Фредериксен. По итогам переговоров глава государства сообщил о новых решениях относительно оборонной поддержки Украины и отдельной помощи для энергетического сектора Херсонской области. Стороны также обсудили дальнейшее сотрудничество в сфере оборонных технологий.

Об этом сообщил Владимир Зеленский, передает Новини.LIVE.

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Зустріч президента Володимира Зеленського з прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен
Встреча президента Украины Владимира Зеленского с премьер-министром Дании Метте Фредериксен. Фото: x.com/ZelenskyyUa

Новый оборонный пакет от Дании

Зеленский сообщил о договоренности относительно нового оборонного пакета в размере 645 млн евро. По его словам, средства в первую очередь будут направлены на закупку ударных дронов и беспилотников-перехватчиков. Также помощь предусматривает боеприпасы для истребителей F-16 и взнос в механизм PURL.

В рамках этой инициативы страны НАТО и их партнеры финансируют закупку американского вооружения для Украины. НАТО координирует поставки этого оружия.

"Очень своевременное и весомое усиление, как раз в тот момент, когда Россия проводит свою баллистическую операцию против нашей энергетики, водоснабжения, теплоснабжения и всего, что обеспечивает нормальную жизнь", — отметил Зеленский.

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Энергетическая помощь Херсонской области

Отдельно Дания выделит 20 млн евро на поддержку энергетики Херсонской области.

"Очень важно, что Дания сосредоточивается на непосредственной поддержке наших общин. Многое сделано в Николаевской области благодаря этим усилиям. Рассчитываем, что они продолжатся", — написал глава государства.

Сотрудничество в сфере оборонных технологий

В ходе встречи Владимир Зеленский и Метте Фредериксен также обсудили совместные оборонные проекты.

"Также говорили о результатах нашей работы в формате Drone Deal, развитии совместных производств и работе над антибаллистической программой FREYJA", — сообщил президент.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что Евросоюз задействует специальный механизм экстренной помощи Украине. Он позволит быстрее выделять средства на самые насущные нужды государства в связи с последствиями российских ударов.

Также Новини.LIVE писали о том, что Испания объявила о новом пакете военной помощи Украине на 437 млн евро, а Германия пообещала зимнюю поддержку. В частности, Берлин подтвердил дальнейшую помощь украинской противовоздушной обороне и энергетическому сектору.

Владимир Зеленский Дания деньги помощь F-16 PURL
Юлия Шепилова - редактор ленты новостей
Автор:
Юлия Шепилова

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