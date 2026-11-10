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Головна Новини дня Данія виділяє Україні кошти на дрони, F-16 та програму PURL

Данія виділяє Україні кошти на дрони, F-16 та програму PURL

Ua ru
10 листопада 2026 17:38
Зеленський: Данія надасть Україні 645 млн євро на дрони та F-16 x.com/ZelenskyyUa
Зустріч Президента України Володимира Зеленського та Прем’єр-міністрки Данії Метте Фредеріксен. Фото: x.com/ZelenskyyUa

Президент України Володимир Зеленський 10 листопада зустрівся в Копенгагені з Прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен. За підсумками переговорів глава держави повідомив про нові рішення щодо оборонної підтримки України та окрему допомогу для енергетичного сектору Херсонської області. Сторони також обговорили подальшу співпрацю у сфері оборонних технологій.

Про це повідомив Володимир Зеленський, передає Новини.LIVE.

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Зустріч президента Володимира Зеленського з прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен
Зустріч президента України Володимира Зеленського з прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен. Фото: x.com/ZelenskyyUa

Новий оборонний пакет від Данії

Зеленський повідомив про домовленість щодо нового оборонного пакету в 645 млн євро. За його словами, кошти передусім спрямують на закупівлю ударних дронів і безпілотників-перехоплювачів. Також допомога передбачає амуніцію для винищувачів F-16 та внесок у механізм PURL.

У межах цієї ініціативи країни НАТО та їхні партнери фінансують закупівлю американського озброєння для України. НАТО координує постачання цієї зброї.

"Дуже вчасне та вагоме посилення, якраз коли Росія проводить свою балістичну операцію проти нашої енергетики, водопостачання, тепла і всього, що формує нормальне життя", — зазначив Зеленський.

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Енергетична допомога Херсонщині

Окремо Данія виділить 20 млн євро на підтримку енергетики Херсонської області. 

"Дуже важливо, що Данія фокусується на безпосередній підтримці наших громад. Багато зроблено на Миколаївщині завдяки цим зусиллям. Розраховуємо, що вони продовжаться", — написав глава держави.

Співпраця у сфері оборонних технологій

Під час зустрічі Володимир Зеленський і Метте Фредеріксен також обговорили спільні оборонні проєкти. 

"Також говорили про результати нашої роботи у форматі Drone Deal, розвиток спільних виробництв та роботу над антибалістичною програмою FREYJA", — повідомив президент.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що Євросоюз задіє спеціальний механізм екстреної допомоги Україні. Він дасть змогу швидше виділяти кошти на найнагальніші потреби держави через наслідки російських ударів.

Також Новини.LIVE писали про те, що Іспанія оголосила про новий пакет військової допомоги Україні на 437 млн євро, а Німеччина пообіцяла зимову підтримку. Зокрема, Берлін підтвердив подальшу допомогу українській протиповітряній обороні та енергетичному сектору.

Володимир Зеленський Данія гроші допомога F-16 PURL
Юлія Шепілова - редактор стрічки новин
Автор:
Юлія Шепілова

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