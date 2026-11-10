Зустріч Президента України Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Данії Метте Фредеріксен зі студентами Копенгагенського університету. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Під час розмови в Копенгагенському університеті 10 листопада Президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен обговорили безпеку Європи, військову допомогу Києву та можливі шляхи завершення війни. Фредеріксен пояснила, як Данія перейшла від передачі власних запасів до підтримки українського виробництва, а Зеленський заявив, що не вважає вихід із Донбасу гарантією припинення російської агресії.

Про це повідомив Володимир Зеленський, передає Новини.LIVE.

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Зустріч Володимира Зеленського та Метте Фредеріксен зі студентами Копенгагенського університету. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Данія перейшла від пожертв до підтримки виробництва в Україні

Метте Фредеріксен розповіла, як змінювалася військова допомога Данії для України. Спочатку країна передавала власні ресурси, потім почала закуповувати озброєння в інших державах. Коли й ці можливості вичерпалися, Данія запровадила новий формат підтримки.

"Ми, данці, ухвалили рішення, що хочемо бути на правильному боці історії", — сказала прем’єр-міністерка.

За її словами, спочатку Данія допомагала Україні пожертвами. Згодом власних запасів для передачі стало не вистачати.

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"Тоді ми почали купувати запаси в інших країнах, але потім вичерпали й цю можливість", — пояснила Фредеріксен.

Після цього Данія розробила окрему модель допомоги. Вона передбачає підтримку виробництва безпосередньо в Україні.

"А тепер наступний крок полягає в тому, що Україна допомагає нам захищати себе", — зазначила прем’єрка.

Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Фредеріксен назвала підтримку України захистом Європи

Глава данського уряду наголосила, що допомога Україні вже не обмежується солідарністю.

"Для мене зараз це питання захисту Європи", — заявила Фредеріксен.

Вона також поставила під сумнів аргумент про те, що Росію цікавить лише Донбас.

"Якщо йдеться лише про Донбас, чому гібридна війна триває в решті Європи?" — запитала вона.

Фредеріксен провела паралель між вимогами до України щодо територій та можливою відмовою Данії від власних земель.

"Якби хтось запитав мене як вашу прем'єр-міністерку, чи готова я віддати Орхус, Південну Ютландію, західне узбережжя, Ольборг, Копенгаген, Борнгольм, хіба я відповіла б "так"?" — звернулася вона до присутніх.

Прем'єрка наголосила, що питання територій стосується не лише окремих регіонів. Йдеться також про міжнародні правила, які сформували після Другої світової війни.

"Повага до суверенних держав, територіальної цілісності та права людей на самооборону — це основні цінності всього, у що ми віримо", — сказала Фредеріксен.

Вона додала, що підтримуватиме рішення України щодо власного майбутнього.

Зеленський пояснив, чому не вірить у завершення війни після виходу з Донбасу

Під час розмови також порушили питання можливого виходу українських військ із Донбасу. Зеленського запитали, чому він не вірить, що після такого кроку Росія припинить війну.

Президент України Володимир Зеленський. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Президент відповів, що не довіряє Володимиру Путіну. За його словами, якби Росію цікавив лише Донбас, російські війська не намагалися б захопити Київ і не наступали б на інші регіони України.

"Потім вони прийшли на південь і окупували частину нашої території. Це не Донбас, але вони прийшли й окупували ці території", — зазначив Зеленський.

На думку президента, відмова від Донбасу не змусить Путіна зупинити агресію. Він вважає, що Росія продовжить війну, якщо Україна залишить свої території.

Зеленський подякував Данії за підтримку України

У соцмережах Володимир Зеленський розповів, що під час розмови зі студентами порушили питання ціни російської війни, зусиль України для її завершення та підготовки до зими. Президент також наголосив на важливості допомоги міжнародних партнерів для захисту країни.

Студенти Копенгагенського університету на зустрічі з Володимиром Зеленським і Метте Фредеріксен. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Він зазначив, що українці мають значну силу, однак протистояти Росії без підтримки союзників було б набагато складніше.

"Захищаючи себе, ми захищаємо всю Європу. І це було б дуже складно робити без таких сильних партнерів, як Данія. Дякую за цю розмову, за таке тепле ставлення, за всю підтримку від людей Данії. Ми завжди це відчуваємо і завжди будемо вдячні за всю допомогу. Дякую!" — написав Зеленський.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що 10 листопада Президент України Володимир Зеленський провів у Копенгагені переговори з прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен. За результатами зустрічі глава держави оголосив про новий пакет оборонної допомоги на 645 мільйонів євро. Кошти спрямують на ударні безпілотники, дрони-перехоплювачі, боєприпаси для F-16 та ініціативу PURL.

Також Новини.LIVE писали, що в інтерв’ю данському мовнику DR Nyheder Володимир Зеленський пояснив, які загрози може створити для Європи припинення допомоги Україні. За його словами, Росія здатна посилити гібридні атаки проти європейських держав або спробувати розширити свій вплив на континенті. У такому разі до протистояння можуть бути залучені країни НАТО та Сполучені Штати.