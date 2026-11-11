Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський 11 листопада час візиту до Данії обговорив із партнерами оборонну співпрацю, безпеку судноплавства та перспективи завершення війни. Зокрема, він розповів про роботу над європейською системою протибалістичного захисту FREYJA та висловив сподівання, що перші її випробування відбудуться вже взимку.

Про це глава держави повідомив під час спілкування з журналістами, передає Новини.LIVE.

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Україна та партнери працюють над системою FREYJA

За словами Зеленського, Україна не може самостійно реалізувати такий проєкт, тому розраховує на підтримку партнерів і данської оборонної промисловості. Зеленський наголосив, що Європа також відчуває дефіцит засобів протидії балістичним ракетам і боєприпасів до них.

"Ми поважаємо американських партнерів. У них є потужна система протибалістичної оборони Patriot. Але існує великий дефіцит таких систем і ракет до них. До того ж їхня вартість через війни у світі зросла в кілька разів", — зазначив Зеленський.

Президент додав, що Україна разом із європейськими партнерами працює над створенням FREYJA. За його задумом, цією системою зможуть користуватися не лише українці, а й інші держави, які долучаться до проєкту.

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Ще однією темою стала безпека судноплавства в Чорному морі. Зеленський заявив, що Росія атакує судна дронами та ракетами незалежно від їхньої належності до тієї чи іншої країни. Через це супровід кораблів, зокрема тих, що перевозять аграрну продукцію, залишається важливим для захисту українського експорту. Україна разом із партнерами опрацьовує відповідні проєкти із залученням різних типів безпілотників.

Окремо глава держави висловився про переговори щодо завершення війни. Він наголосив, що головним завданням залишається припинення бойових дій і збереження людських життів.

"Ми не можемо зупинити цю війну, думаючи про безпеку Європи та відбудову України без Європи. Залучення європейців до цього процесу — дуже важлива зміна", — наголосив Зеленський.

Зустрічі Зеленського в Данії 11 листопада

Під час візиту до Данії Зеленський також зустрівся з королем Фредеріком X. До аудієнції долучилися кронпринц Крістіан і прем’єр-міністерка Метте Фредеріксен. Президент подякував данській стороні за підтримку та обговорив із монархом російські удари по українській критичній, зокрема енергетичній, інфраструктурі.

Окрему увагу сторони приділили співпраці у сфері безпеки, допомозі в захисті життів, а також підтримці й реабілітації поранених українських військових і ветеранів.

Кронпринц Данії Крістіан, король Данії Фредерік X, президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен. Фото: ОП

Зеленський зазначив, що Данія вже долучається до цієї роботи, і висловив сподівання на продовження спільних зусиль.

У межах програми візиту президент також разом із королем Данії прибув до цитаделі Кастеллет.

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен, президент України Володимир Зеленський та король Данії Фредерік X вшановують пам'ять данських воїнів. Фото: ОП

Там політики оглянули стрій почесної варти, після чого Зеленський вшанував пам'ять полеглих данських воїнів.

Як повідомляли Новини.LIVE, 10 листопада президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен зустрілися зі студентами Копенгагенського університету. Під час розмови вони обговорили військову допомогу Україні та шляхи завершення війни.

Як повідомляли Новини.LIVE, під час зустрічі зі студентами Зеленський застеріг від наслідків можливої перемоги Росії у війні проти України. Президент наголосив, що поступки Кремлю та дозвіл Москві визначати майбутнє українського народу створять загрозу для всієї Європи й відкриють Росії шлях до втручання у справи інших держав.