Зеленський попередив про плани РФ щодо Європи під час візиту до Данії

Зустріч президента Володимира Зеленського з прем'єркою Данії Метте Фредеріксен. Фото: Офіс Президента України

Президент України Володимир Зеленський назвав ризики, з якими зіткнеться Захід у разі поразки Києва. Глава держави попередив, що не можна віддавати Кремлю право визначати майбутнє українського народу. Захід, який дозволить агресору диктувати свої умови Україні, автоматично дасть згоду на втручання Москви у справи інших країн континенту.

Цю позицію лідер держави озвучив під час спілкування з молоддю Копенгагенського університету за підсумками зустрічі, в якій також брала участь голова данського уряду Метте Фредеріксен, передає Новини.LIVE.

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Зеленський застеріг від поступок Путіну

Україна зараз стримує російську збройну агресію від поширення на інші держави. Проте перемога Москви матиме катастрофічні наслідки для всього континенту. Володимир Зеленський озвучив це попередження під час візиту до Данії.

Глава держави зустрівся зі студентами Копенгагенського університету. У цій розмові також брала участь прем'єр-міністерка країни Метте Фредеріксен. Політики зосередилися на питаннях єдності європейських країн та важливості подальшої міжнародної підтримки українського спротиву.

Український лідер пояснив молоді глобальні загрози. Він підкреслив, що Захід не має права віддавати Кремлю ініціативу. Згода на російські умови означатиме поразку не лише для Києва, а й для вільного світу.

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"Повністю погоджуюся з Метте, що, дозволивши Росії вирішувати долю України, ми відкриємо їй шлях до ухвалення рішень щодо решти Європи. Нам треба бути сильнішими за росіян. І тільки в єдності ми можемо цього досягти. Дякую!" — заявив президент.

Раніше Новини.LIVE повідомляли також про те, що глава держави також розповів, що під час тристоронніх зустрічей в Абу-Дабі російська делегація намагається видавати бажане за дійсне, заявляючи про окупацію підконтрольної ЗСУ частини Донбасу. Зеленський підкреслив, що Путін повністю відірваний від реальності, тому для розв'язання глухого кута принципово важливо організувати прямий діалог на рівні лідерів.

Водночас на цих переговорах між Україною, Сполученими Штатами та РФ порушили питання масштабного обміну полоненими. Якщо учасникам вдасться узгодити фінальні списки, додому зможуть повернутися щонайменше тисяча українців, а можливо, й більше.

Водночас Володимир Зеленський заявив, що ні за яких умов не пробачить очільника Кремля. Президент наголосив: він не зміг би вибачити російського диктатора Володимира Путіна за усе ним скоєне.