Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЗаконБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Доля Європи залежить від України: Зеленський виступив у Данії

Доля Європи залежить від України: Зеленський виступив у Данії

Ua ru
11 листопада 2026 11:32
Зеленський попередив про плани РФ щодо Європи під час візиту до Данії
Зустріч президента Володимира Зеленського з прем'єркою Данії Метте Фредеріксен. Фото: Офіс Президента України

Президент України Володимир Зеленський назвав ризики, з якими зіткнеться Захід у разі поразки Києва. Глава держави попередив, що не можна віддавати Кремлю право визначати майбутнє українського народу. Захід, який дозволить агресору диктувати свої умови Україні, автоматично дасть згоду на втручання Москви у справи інших країн континенту.

Цю позицію лідер держави озвучив під час спілкування з молоддю Копенгагенського університету за підсумками зустрічі, в якій також брала участь голова данського уряду Метте Фредеріксен, передає Новини.LIVE.

Реклама

Зеленський застеріг від поступок Путіну

Україна зараз стримує російську збройну агресію від поширення на інші держави. Проте перемога Москви матиме катастрофічні наслідки для всього континенту. Володимир Зеленський озвучив це попередження під час візиту до Данії.

Глава держави зустрівся зі студентами Копенгагенського університету. У цій розмові також брала участь прем'єр-міністерка країни Метте Фредеріксен. Політики зосередилися на питаннях єдності європейських країн та важливості подальшої міжнародної підтримки українського спротиву.

Український лідер пояснив молоді глобальні загрози. Він підкреслив, що Захід не має права віддавати Кремлю ініціативу. Згода на російські умови означатиме поразку не лише для Києва, а й для вільного світу.

Читайте також:

"Повністю погоджуюся з Метте, що, дозволивши Росії вирішувати долю України, ми відкриємо їй шлях до ухвалення рішень щодо решти Європи. Нам треба бути сильнішими за росіян. І тільки в єдності ми можемо цього досягти. Дякую!" — заявив президент.

Раніше Новини.LIVE повідомляли також про те, що глава держави також розповів, що під час тристоронніх зустрічей в Абу-Дабі російська делегація намагається видавати бажане за дійсне, заявляючи про окупацію підконтрольної ЗСУ частини Донбасу. Зеленський підкреслив, що Путін повністю відірваний від реальності, тому для розв'язання глухого кута принципово важливо організувати прямий діалог на рівні лідерів.

Водночас на цих переговорах між Україною, Сполученими Штатами та РФ порушили питання масштабного обміну полоненими. Якщо учасникам вдасться узгодити фінальні списки, додому зможуть повернутися щонайменше тисяча українців, а можливо, й більше.

Водночас Володимир Зеленський заявив, що ні за яких умов не пробачить очільника Кремля. Президент наголосив: він не зміг би вибачити російського диктатора Володимира Путіна за усе ним скоєне.

Володимир Зеленський Данія війна в Україні Метте Фредеріксен
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації