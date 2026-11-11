Зеленский предупредил о планах РФ в отношении Европы во время визита в Данию

Встреча президента Владимира Зеленского с премьер-министром Дании Метте Фредериксен. Фото: Офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский перечислил риски, с которыми столкнётся Запад в случае поражения Киева. Глава государства предупредил, что нельзя предоставлять Кремлю право определять будущее украинского народа. Запад, позволивший агрессору диктовать свои условия Украине, автоматически даст согласие на вмешательство Москвы в дела других стран континента.

Эту позицию лидер государства озвучил во время общения с молодежью Копенгагенского университета по итогам встречи, в которой также принимала участие глава датского правительства Метте Фредериксен, передает Новини.LIVE.

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Зеленский предостерег от уступок Путину

Украина сейчас сдерживает российскую вооруженную агрессию от распространения на другие государства. Однако победа Москвы будет иметь катастрофические последствия для всего континента. Владимир Зеленский озвучил это предупреждение во время визита в Данию.

Глава государства встретился со студентами Копенгагенского университета. В этой беседе также принимала участие премьер-министр страны Метте Фредериксен. Политики сосредоточились на вопросах единства европейских стран и важности дальнейшей международной поддержки украинского сопротивления.

Украинский лидер объяснил молодежи глобальные угрозы. Он подчеркнул, что Запад не имеет права уступать Кремлю инициативу. Согласие на российские условия будет означать поражение не только для Киева, но и для свободного мира.

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"Полностью согласен с Метте в том, что, позволив России решать судьбу Украины, мы откроем ей путь к принятию решений в отношении остальной Европы. Нам нужно быть сильнее россиян. И только в единстве мы можем этого достичь. Спасибо!" — заявил президент.

Ранее Новини.LIVE также сообщали, что глава государства рассказал, что во время трехсторонних встреч в Абу-Даби российская делегация пытается выдавать желаемое за действительное, заявляя об оккупации подконтрольной ВСУ части Донбасса. Зеленский подчеркнул, что Путин полностью оторван от реальности, поэтому для выхода из тупика принципиально важно организовать прямой диалог на уровне лидеров.

В то же время на этих переговорах между Украиной, Соединенными Штатами и РФ был поднят вопрос о масштабном обмене пленными. Если участникам удастся согласовать окончательные списки, домой смогут вернуться как минимум тысяча украинцев, а возможно, и больше.

В то же время Владимир Зеленский заявил, что ни при каких условиях не простит главу Кремля. Президент подчеркнул: он не смог бы простить российского диктатора Владимира Путина за все, что тот совершил.