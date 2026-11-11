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Головна Новини дня Зеленський відповів, чи зміг би він пробачити Путіна

Зеленський відповів, чи зміг би він пробачити Путіна

Ua ru
11 листопада 2026 07:03
Зеленський заявив, що не зміг би пробачити Путіна навіть у останній день свого життя Reuters
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський категорично відкинув можливість прощення диктатора РФ Володимира Путіна. За його словами, він не зміг би його пробачити навіть у останній день свого життя.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на трансляцію його спілкування з пресою.

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Що сказав Зеленський про можливість пробачити Путіна та не тільки

За словами Зеленського, росіяни не усвідомлюють, що саме вони є агресорами, і тому намагаються перекласти провину на інших. Він наголосив, що російське суспільство має нести повну відповідальність за розпочату війну, та висловив упевненість, що кожен злочин отримає належну оцінку міжнародної спільноти та правосуддя.

"Це вже справа судів та історії", — пояснив він.

Також, коментуючи питання ймовірного примирення між двома народами та прощення Путіна, він сказав таке:

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"Чи зміг би я пробачити Путіна в останній день свого життя? Ні... Я не впевнений, що їм справді потрібне це прощення. Вони не можуть усвідомити, що є агресорами. Адже мова йде не про щось абстрактне. Вони вбили цілком конкретну кількість людей у цілком конкретних містах. Вони катували людей. До речі, має бути переслідування винних, мають бути відповіді за скоєне", — заявив глава держави.

На запитання, чи готовий він сісти за стіл переговорів із Путіним, Зеленський відповів, що проблема полягає в тому, що диктатор РФ і Росія «живуть в іншій реальності».

Як повідомляли Новини.LIVE, Володимир Зеленський у цьому ж інтерв’ю розповів, що росіяни на переговорах в Абу-Дабі почали стверджувати, що їхня армія нібито контролює половину Донецької області, яка насправді перебуває під контролем ЗСУ. На цьому тлі він зазначив, що Путін перебуває в іншій реальності, і тому важливо провести зустріч лідерів.

Також ми писали, що, за словами Зеленського, роль Європи в переговорах буде зростати. У зв’язку з цим він закликав європейців уже до кінця листопада визначити, хто представлятиме Європу на зустрічах.

Володимир Зеленський володимир путін переговори війна в Україні Росія
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард

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