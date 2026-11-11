Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія на тристоронніх переговорах в Абу-Дабі стверджує, що її армія нібито вже контролює половину Донбасу, яка насправді під контролем України. Він наголосив, що ключова проблема полягає в тому, що диктатор РФ Володимир Путін живе в іншій реальності, тож враховуючи це важливо провести розмову на рівні лідерів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Telegram глави держави та трансляцію його спілкування з журналістами.

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Що каже Росія про окупацію Донбасу

Зеленський розповів, що коли отримав другу доповідь української делегації з переговорів після зустрічей в Абу-Дабі, йому повідомили про твердження російської сторони про нібито окупацію половини Донбасу, що під контролем України.

"Це були військові офіцери, російська розвідка, і вони серйозно про це говорили. Наша команда сказала їм: "Ми не розуміємо, як ви взагалі можете говорити такі речі. У нас є відеозаписи, знімки та інші докази того, що ці території під нашим контролем", — поінформував президент.

Він наголосив, що проблема полягає саме в тому, що Путін живе в іншій реальності. Зокрема, він розповідає американцям, що йому потрібно один або два місяці для повної окупації сходу України, але це неправда.

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"Я теж можу намалювати йому малюнок, на якому повністю окупую Росію. Але ж це неправда. Позитивним моментом стало те, що американська сторона підтвердила українську оцінку того, що відбувається на полі бою", — розповів глава держави.

У зв'язку з цим Зеленський наголосив, що потрібно сісти в провести розмову на рівні лідерів, оскільки є дуже багато питань. Тому сьогодні 11 листопада сторони можуть обговорили можливість такої зустрічі.

"Наприклад, ми говорили про місто Херсон, де розмежування проходить по річці. Росіяни контролюють один берег, ми — інший. Але люди хочуть жити разом на обох берегах. Це українське місто. Такі питання чутливі, але ми маємо про них говорити. Думаю, що завтра команди обговорять можливість зустрічі на рівні лідерів. Не впевнений, що Росія готова, але ми порушимо це питання", — резюмував український президент.

Як повідомляли Новини.LIVE, нещодавно держсекретар США Марко Рубіо висловив думку, що війна в Україні стосується лише території Донбасу. За його словами, Росія хоче захопити регіон, а Україна не хоче відмовлятися від цієї території.

Також ми писали, що постпред України при ООН Андрій Мельник заявив, що Володимир Зеленський готовий зустрітися з Володимиром Путіним у будь-якій точці світу. Це може бути навіть в Антарктиді, але не в Москві.