Зеленский: РФ заявила об оккупации половины Донбасса, но это неправда
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия на трехсторонних переговорах в Абу-Даби утверждает, что её армия якобы уже контролирует половину Донбасса, которая на самом деле находится под контролем Украины. Он подчеркнул, что ключевая проблема заключается в том, что диктатор РФ Владимир Путин живет в другой реальности, поэтому, учитывая это, важно провести беседу на уровне лидеров.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Telegram главы государства и трансляцию его общения с журналистами.
Что говорит Россия об оккупации Донбасса
Зеленский рассказал, что когда получил второй доклад украинской делегации по итогам переговоров после встреч в Абу-Даби, ему сообщили об утверждениях российской стороны о якобы оккупации половины Донбасса, находящейся под контролем Украины.
"Это были военные офицеры, российская разведка, и они серьезно об этом говорили. Наша команда сказала им: «Мы не понимаем, как вы вообще можете говорить такие вещи. У нас есть видеозаписи, снимки и другие доказательства того, что эти территории находятся под нашим контролем", — сообщил президент.
Он подчеркнул, что проблема заключается именно в том, что Путин живет в другой реальности. В частности, он рассказывает американцам, что ему нужно один или два месяца для полной оккупации востока Украины, но это неправда.
"Я тоже могу нарисовать ему картинку, на которой полностью оккупирую Россию. Но ведь это неправда. Положительным моментом стало то, что американская сторона подтвердила украинскую оценку того, что происходит на поле боя", — рассказал глава государства.
В связи с этим Зеленский подчеркнул, что нужно сесть и провести беседу на уровне лидеров, поскольку есть очень много вопросов. Поэтому сегодня, 11 ноября, стороны могут обсудить возможность такой встречи.
"Например, мы говорили о городе Херсоне, где разграничение проходит по реке. Россияне контролируют один берег, мы — другой. Но люди хотят жить вместе на обоих берегах. Это украинский город. Такие вопросы деликатные, но мы должны о них говорить. Думаю, что завтра команды обсудят возможность встречи на уровне лидеров. Не уверен, что Россия готова, но мы поднимем этот вопрос", — резюмировал украинский президент.
Как сообщали Новини.LIVE, недавно госсекретарь США Марко Рубио высказал мнение, что война в Украине касается только территории Донбасса. По его словам, Россия хочет захватить регион, а Украина не хочет отказываться от этой территории.
Также мы писали, что постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник заявил, что Владимир Зеленский готов встретиться с Владимиром Путиным в любой точке мира. Это может быть даже в Антарктиде, но не в Москве.