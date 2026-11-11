Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия на трехсторонних переговорах в Абу-Даби утверждает, что её армия якобы уже контролирует половину Донбасса, которая на самом деле находится под контролем Украины. Он подчеркнул, что ключевая проблема заключается в том, что диктатор РФ Владимир Путин живет в другой реальности, поэтому, учитывая это, важно провести беседу на уровне лидеров.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Telegram главы государства и трансляцию его общения с журналистами.

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Что говорит Россия об оккупации Донбасса

Зеленский рассказал, что когда получил второй доклад украинской делегации по итогам переговоров после встреч в Абу-Даби, ему сообщили об утверждениях российской стороны о якобы оккупации половины Донбасса, находящейся под контролем Украины.

"Это были военные офицеры, российская разведка, и они серьезно об этом говорили. Наша команда сказала им: «Мы не понимаем, как вы вообще можете говорить такие вещи. У нас есть видеозаписи, снимки и другие доказательства того, что эти территории находятся под нашим контролем", — сообщил президент.

Он подчеркнул, что проблема заключается именно в том, что Путин живет в другой реальности. В частности, он рассказывает американцам, что ему нужно один или два месяца для полной оккупации востока Украины, но это неправда.

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"Я тоже могу нарисовать ему картинку, на которой полностью оккупирую Россию. Но ведь это неправда. Положительным моментом стало то, что американская сторона подтвердила украинскую оценку того, что происходит на поле боя", — рассказал глава государства.

В связи с этим Зеленский подчеркнул, что нужно сесть и провести беседу на уровне лидеров, поскольку есть очень много вопросов. Поэтому сегодня, 11 ноября, стороны могут обсудить возможность такой встречи.

"Например, мы говорили о городе Херсоне, где разграничение проходит по реке. Россияне контролируют один берег, мы — другой. Но люди хотят жить вместе на обоих берегах. Это украинский город. Такие вопросы деликатные, но мы должны о них говорить. Думаю, что завтра команды обсудят возможность встречи на уровне лидеров. Не уверен, что Россия готова, но мы поднимем этот вопрос", — резюмировал украинский президент.

Как сообщали Новини.LIVE, недавно госсекретарь США Марко Рубио высказал мнение, что война в Украине касается только территории Донбасса. По его словам, Россия хочет захватить регион, а Украина не хочет отказываться от этой территории.

Также мы писали, что постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник заявил, что Владимир Зеленский готов встретиться с Владимиром Путиным в любой точке мира. Это может быть даже в Антарктиде, но не в Москве.