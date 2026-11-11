Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский категорически отверг возможность прощения для диктатора РФ Владимира Путина. По его словам, он не смог бы его простить даже в самый последний день в своей жизни.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на трансляцию его общения с прессой.

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Что сказал Зеленский о возможности простить Путина и не только

По словам Зеленского, россияне не осознают, что именно они являются агрессорами и поэтому пытаются перекладывать вину. Он подчеркнул, что должна быть полная ответственность российского общества за начатую войну выразил уверенность, что каждое преступление будет иметь должную оценку международного сообщества и правосудия.

"Это уже дело судов и истории", — пояснил он.

Также комментируя вопрос вероятного примирения между двумя народами и прощения Путина он сказал следующее:

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"Смог ли бы я простить Путина в последний день своей жизни? Нет... Я не уверен, что им действительно нужно это прощение. Они не могут осознать, что являются агрессорами. Ведь речь идет не о чем-то абстрактном. Они убили вполне конкретное количество людей в вполне конкретных городах. Они пытали людей. Кстати, должно быть преследование виновных, должны быть ответы за содеянное", — заявил глава государства.

На вопрос, готов ли он сесть за стол переговоров с Путиным, Зеленский ответил, что проблема состоит в том, что диктатор РФ и Россия "живут в другой реальности".

Как сообщали Новини.LIVE, Владимир Зеленский в этом же интервью рассказал, что россияне на переговорах в Абу-Даби начали утверждать, что их армия якобы контролирует половину Донецкой области, которая на самом деле под контролем ВСУ. На этом фоне он отметил, что Путин находится в другой реальности, и поэтому важно провести встречу лидеров.

Также мы писали, что по словам Зеленского, роль Европы в переговорах будет увеличиваться. В связи с этим он призвал европейцев уже до конца ноября определить, кто будет представлять Европу на встречах.