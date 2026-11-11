Президент України Володимир Зеленський. Фото: кадр з відео

Президент України Володимир Зеленський 11 листопада прибув до столиці Ірландії Дубліна, де візьме участь у IX саміті Європейської політичної спільноти. Відомо, що 11 та 12 листопада заплановані двосторонні й багатосторонні зустрічі з міжнародними партнерами.

Про це Зеленський повідомив у соцмережах, передає Новини.LIVE.

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З ким президент проведе переговори

Загалом глава держави розраховує провести переговори приблизно з 20 лідерами. Також він візьме участь в інавгураційній пленарній сесії саміту Європейської політичної спільноти.

Окремо в програмі передбачена зустріч щодо дипломатичних питань з американськими спецпосланцями.

"Візьму участь в інавгураційній пленарній сесії саміту ЄПС. Також запланована зустріч щодо дипломатії з американською переговорною командою – Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером", — заявив президент.

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Зеленський наголосив, що під час візиту українська сторона працюватиме над наближенням миру, а також подякував міжнародним партнерам за допомогу та підтримку України.

Журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець повідомила, що перед прибуттям президента біля будівлі уряду Ірландії посилили заходи безпеки. Вона також повідомила, що Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Ірландії Міхалом Мартіном у резиденції уряду в центрі Дубліна. Сторони мають обговорити подальшу підтримку України з боку Євросоюзу та прискорення її вступу до блоку.

Як повідомляли Новини.LIVE, 11 листопада Володимир Зеленський виступив у парламенті Данії, де подякував країні за підтримку України та наголосив на важливості партнерства між державами. Президент відзначив відповідальність данського суспільства за безпеку й добробут інших країн, а також згадав про війну Росії проти України, яка виявилася значно тривалішою та складнішою, ніж розраховували її ініціатори.

Як повідомляли Новини.LIVE, 11 листопада Володимир Зеленський під час візиту до Данії розповів про спільну з європейськими партнерами розробку системи протибалістичного захисту FREYJA. Україна розраховує на підтримку Данії та її оборонної промисловості, адже самостійно реалізувати такий проєкт не може.