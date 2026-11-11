Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский посетит Дублин 12–13 ноября, когда в столице Ирландии состоятся саммит Европейского политического сообщества и неформальная встреча лидеров ЕС. На первое мероприятие приглашены 48 глав государств и правительств. Среди приглашенных — Украина, Молдова и Канада.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец, которая находится в Дублине.

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Какие саммиты пройдут в Дублине

В четверг, 12 ноября, в Дублине пройдет девятый саммит Европейского политического сообщества. На следующий день, в пятницу, состоится неформальная встреча лидеров стран Евросоюза.

Среди гостей первого мероприятия — премьер-министр Канады Марк Карни. Также в саммите примет участие президент Молдовы Майя Санду. Галина Остаповец сообщает, что к зданию правительства в Дублине уже начинают прибывать лидеры ЕС.

По словам журналистки, ожидается и приезд президента Украины Владимира Зеленского. У него уже запланирован ряд важных встреч.

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Президент должен встретиться с премьер-министром Ирландии Михалом Мартином вечером 11 ноября. Переговоры намечены на 18:00 по местному времени (20:00 по Киеву) в Доме правительства в Дублине.

О чем будут говорить на саммите

Главной темой политических встреч в Дублине станет дальнейшая поддержка Украины. Речь пойдет о финансировании и поиске средств для покрытия дефицита в следующем году.

Официальная повестка дня неформальной встречи лидеров ЕС также предусматривает обсуждение войны России против Украины, мирных переговоров в Абу-Даби и роли Европы в дипломатических усилиях. Лидеры должны обсудить и гарантии безопасности для Киева.

Встретится ли Зеленский с американскими представителями

В Дублин после переговоров в Москве также должны прибыть представители США Джаред Кушнер и Стив Виткофф. Об этом сообщила ирландская телерадиокомпания RTÉ.

Кушнер так объяснил цель предстоящей встречи с украинским президентом:

"... чтобы проинформировать его и более подробно обсудить некоторые идеи, которые мы разработали сегодня", — сказал он.

Безопасность во время саммитов

Подготовка к саммитам проходит на фоне серии фальшивых сообщений о минировании. Такие угрозы получали ирландские СМИ и авиакомпании. Полиция предполагает, что их посылают из-за пределов Ирландии.

Для охраны участников встреч Ирландия развернула самую большую в истории страны полицейскую операцию. По данным полиции, в течение мероприятий запланировано более 15 тысяч 12-часовых смен правоохранителей.

Что известно о саммите

Европейское политическое сообщество было создано в 2022 году после полномасштабного вторжения России в Украину. Первая встреча лидеров прошла 6 октября 2022 года в Праге. С тех пор участники собираются дважды в год, чтобы обсуждать общие политические, экономические и вопросы безопасности. Дублин примет уже девятую встречу сообщества.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что президент Европейского совета Антониу Кошта поддержал призыв премьер-министра Италии Джорджи Мелони определить, кто будет представлять ЕС в случае мирных переговоров между Украиной и Россией. Он ожидал, что более подробно обсудят это на саммите в Дублине.

Также Новини.LIVE писали, что канцлер Германии Фридрих Мерц готов поговорить с российским диктатором Владимиром Путиным на саммите G20, который состоится в Майами в декабре.