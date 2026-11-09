Канцлер Германии Фридрих Мерц. Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о готовности поговорить с российским диктатором Владимиром Путиным, если тот примет участие в саммите G20. Встреча состоится в Майами уже в декабре.

Об этом Фридрих Мерц сообщил для Westfalenpost, передает Новини.LIVE.

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Мерц готов говорить с Путиным

Мерц предположил, что в декабре может состояться его встреча с Путиным. Он также сообщил, что лидер США Дональд Трамп пригласил российского диктатора на саммит, однако тот пока не дал окончательного ответа относительно своего участия.

"Это не исключено. 13–14 декабря в Майами состоится встреча. Хозяева всегда имеют право приглашать дополнительных лидеров государств и правительств. И, насколько нам сейчас известно, Трамп пригласил Путина. Приедет ли он, пока неизвестно, он еще не подтвердил", — говорит Мерц.

Однако если Путин всё же прибудет на G20, то немецкий канцлер готов провести с ним беседу. Мерц добавил, что Путину рано или поздно придётся поговорить с ним.

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Как писали Новини.LIVE, председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Украина не видит смысла в своем присутствии на саммите G20 в Майами в отсутствие российской стороны. Он объяснил такую позицию тем, что без участия представителей РФ предметных вопросов для обсуждения фактически не будет.

Кроме того, Трамп выразил готовность пригласить украинского лидера Владимира Зеленского на саммит G20. Ранее приглашение на встречу получил Путин.