Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив про готовність поговорити з російським диктатором Володимиром Путіним, якщо той візьме участь у саміті G20. Зустріч відбудеться у Маямі вже у грудні.

Про це Фрідріх Мерц сказав для Westfalenpost, передає Новини.LIVE.

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Мерц готовий говорити з Путіним

Мерц припустив, що в грудні може відбутися його контакт із Путіним. Він також повідомив, що лідер США Дональд Трамп запросив російського диктатора на саміт, однак той поки не дав остаточної відповіді щодо своєї участі.

"Це не виключено. 13-14 грудня в Маямі відбудеться зустріч. Господарі завжди мають право запрошувати додаткових лідерів держав і урядів. І наскільки нам зараз відомо, Трамп запросив Путіна. Чи приїде він, поки невідомо, він ще не підтвердив", — каже Мерц.

Однак якщо Путін все ж прибуде на G20, то німецький канцлер готовий провести розмову з ним. Мерц додав, що Путіну рано чи пізно доведеться поговорити з ним.

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Як писали Новини.LIVE, голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що Україна не бачить доцільності у своїй присутності на саміті G20 у Маямі за відсутності російської сторони. Він пояснив таку позицію тим, що без участі представників РФ предметних питань для обговорення фактично не буде.

Крім того, Трамп висловив готовність запросити українського лідера Володимира Зеленського на саміт G20. Раніше запрошення на зустріч отримав Путін.