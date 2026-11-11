Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський приїде до Дубліна 12–13 листопада, коли в столиці Ірландії відбудуться саміт Європейської політичної спільноти та неформальна зустріч лідерів ЄС. На перший захід запросили 48 глав держав і урядів. Серед запрошених — Україна, Молдова та Канада.

Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець, яка перебуває у Дубліні.

Реклама

Які саміти відбудуться у Дубліні

У четвер, 12 листопада, у Дубліні пройде дев'ятий саміт Європейської політичної спільноти. Наступного дня, у п'ятницю, відбудеться неформальна зустріч лідерів країн Євросоюзу.

Серед гостей першого заходу — прем'єр-міністр Канади Марк Карні. Також у саміті візьме участь президентка Молдови Мая Санду. Галина Остаповець передає, що до Будинку уряду у Дубліні вже починають прибувати лідери ЄС.

За словами журналістки, очікується і приїзд президента України Володимира Зеленського. У нього вже запланована низка важливих зустрічей.

Читайте також:

Зокрема, президент має зустрітися з прем'єр-міністром Ірландії Міхалом Мартіном увечері 11 листопада. Переговори заплановані на 18:00 за місцевим часом (20:00 за Києвом) у Будинку уряду в Дубліні.

Про що говоритимуть на саміті

Головною темою політичних зустрічей у Дубліні стане подальша підтримка України. Йтиметься про фінансування та пошук коштів, щоб покрити дефіцит наступного року.

Офіційний порядок денний неформальної зустрічі лідерів ЄС також передбачає обговорення війни Росії проти України, мирних переговорів в Абу-Дабі та ролі Європи в дипломатичних зусиллях. Лідери мають обговорити й гарантії безпеки для Києва.

Чи зустрінеться Зеленський з американськими представниками

До Дубліна після переговорів у Москві також мають приїхати представники США Джаред Кушнер і Стів Віткофф. Про це повідомив ірландський мовник RTÉ.

Кушнер так пояснив мету майбутньої зустрічі з українським президентом:

"... щоб поінформувати його та детальніше обговорити деякі ідеї, які ми напрацювали сьогодні", — сказав він.

Безпека під час самітів

Підготовка до самітів відбувається на тлі серії фальшивих повідомлень про мінування. Такі погрози отримували ірландські ЗМІ та авіакомпанії. Поліція припускає, що їх надсилають з-за меж Ірландії.

Для охорони учасників зустрічей Ірландія розгорнула найбільшу в історії країни поліцейську операцію. За даними поліції, протягом заходів заплановано понад 15 тисяч 12-годинних змін правоохоронців.

Що відомо про саміт

Європейську політичну спільноту створили у 2022 році після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Перша зустріч лідерів відбулася 6 жовтня 2022 року в Празі. Відтоді учасники збираються двічі на рік, щоб обговорювати спільні політичні, економічні та безпекові питання. Дублін прийме вже дев'яту зустріч спільноти.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що президент Європейської ради Антоніу Кошта підтримав заклик прем'єр-міністерки Італії Джорджі Мелоні визначити, хто представлятиме ЄС у разі мирних переговорів між Україною та Росією. Він очікував, що більш детально це обговорять на саміті в Дубліні.

Також Новини.LIVE писали, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц готовий поговорити з російським диктатором Володимиром Путіним на саміті G20, який відбудеться у Маямі в грудні.