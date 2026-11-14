Никаких сюрпризов: Мерц обратился к Трампу перед переговорами с Путиным
Канцлер Германии Фридрих Мерц обратился к президенту США Дональду Трампу накануне его запланированной встречи с российским диктатором Владимиром Путиным. Переговоры должны состояться на следующей неделе в Китае в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.
Об этом пишет Sky News, передает Новини.LIVE.
Чего Мерц ожидает от Трампа перед встречей с Путиным
Во время выступления в Дублине Мерц заявил, что европейские партнеры опасаются повторения сценария, подобного встрече в Анкоридже. Поэтому он призвал американскую сторону не принимать неожиданных решений в отношении Украины и продолжать координировать действия с европейскими союзниками.
"Пожалуйста, никаких сюрпризов. Продолжайте действовать как часть "команды Европы" и "команды Украины", — подчеркнул канцлер.
Также Мерц отверг предложение России сделать архитектуру безопасности Европы центральной темой предстоящих переговоров. Он отметил, что основой европейской системы безопасности уже является НАТО.
По словам канцлера, главным предметом обсуждения должны стать условия, при которых можно будет гарантировать безопасность Украины после завершения войны. В то же время он подчеркнул, что первоочередной задачей остается достижение мира.
Как сообщали Новини.LIVE, правительство Германии рассматривает возможность личной встречи канцлера Фридриха Мерца с Владимиром Путиным. По данным Die Zeit, в Берлине заявили, что в ходе переговоров в Абу-Даби уже согласовали базовые принципы дальнейшего диалога по Украине.
Как сообщали Новини.LIVE, по результатам опроса INSA, 82% жителей Германии недовольны работой Мерца, тогда как положительно оценивают его деятельность 13%. В январе эти показатели составляли 64% и 24% соответственно.