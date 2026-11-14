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Главная Новости дня Никаких сюрпризов: Мерц обратился к Трампу перед переговорами с Путиным

Никаких сюрпризов: Мерц обратился к Трампу перед переговорами с Путиным

Ua ru
14 ноября 2026 23:14
Мерц призвал Трампа не устраивать сюрпризов в отношении Украины на переговорах с Путиным Reuters
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Фото: Reuters

Канцлер Германии Фридрих Мерц обратился к президенту США Дональду Трампу накануне его запланированной встречи с российским диктатором Владимиром Путиным. Переговоры должны состояться на следующей неделе в Китае в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

Об этом пишет Sky News, передает Новини.LIVE.

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Чего Мерц ожидает от Трампа перед встречей с Путиным

Во время выступления в Дублине Мерц заявил, что европейские партнеры опасаются повторения сценария, подобного встрече в Анкоридже. Поэтому он призвал американскую сторону не принимать неожиданных решений в отношении Украины и продолжать координировать действия с европейскими союзниками.

"Пожалуйста, никаких сюрпризов. Продолжайте действовать как часть "команды Европы" и "команды Украины", — подчеркнул канцлер.

Также Мерц отверг предложение России сделать архитектуру безопасности Европы центральной темой предстоящих переговоров. Он отметил, что основой европейской системы безопасности уже является НАТО.

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По словам канцлера, главным предметом обсуждения должны стать условия, при которых можно будет гарантировать безопасность Украины после завершения войны. В то же время он подчеркнул, что первоочередной задачей остается достижение мира.

Как сообщали Новини.LIVE, правительство Германии рассматривает возможность личной встречи канцлера Фридриха Мерца с Владимиром Путиным. По данным Die Zeit, в Берлине заявили, что в ходе переговоров в Абу-Даби уже согласовали базовые принципы дальнейшего диалога по Украине.

Как сообщали Новини.LIVE, по результатам опроса INSA, 82% жителей Германии недовольны работой Мерца, тогда как положительно оценивают его деятельность 13%. В январе эти показатели составляли 64% и 24% соответственно.

Германия владимир путин переговоры Дональд Трамп Фридрих Мерц мирные переговоры
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

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