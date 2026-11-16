Голова КНР Сі Цзіньпін і президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

У Міністерстві закордонних справ Китаю офіційно підтвердили, що вже цього тижня відбудеться зустріч між головою КНР Сі Цзіньпіном, президентом США Дональдом Трампом та диктатором РФ Володимиром Путіним. Переговори відбудуться у четвер, 19 листопада, у китайському місті Шеньчжень.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт китайського МЗС.

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Що сказали в Китаї про зустріч

"19 листопада голова КНР Сі Цзіньпін проведе в Шеньчжені зустріч на найвищому рівні з президентом Росії Володимиром Путіним та президентом США Дональдом Трампом", — заявив представник МЗС Китаю.

Які теми обговорюватимуться та в якому форматі відбудеться зустріч (обговорення чи заздалегідь підготовлені промови) — на сайті відомства не вказано.

Однак зазначимо, що зустріч, як раніше вже передбачалося, відбудеться на полях АТЕС.

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Як повідомляли Новини.LIVE, у ЗМІ з’явилася інформація, що Путін на цій зустрічі хоче обговорити міжнародну безпеку та припинення війни в Україні. Крім того, зазначалося, що Путін хоче порушити цю тему, щоб домогтися вигідніших умов.

Також ми писали, що, за даними ЗМІ, для адміністрації Трампа однією з ключових тем стане обговорення скорочення ядерної зброї. При цьому в Білому домі не очікують, що зустріч безпосередньо приведе до конкретних результатів.