Диктатор РФ Володимир Путін. Фото: Reuters

Представники Сполучених Штатів працюють над організацією тристоронньої зустрічі президента США Дональда Трампа, голови КНР Сі Цзіньпіна та російського диктатора Володимира Путіна. Перемовини лідерів можуть відбутись на наступному тижні в Китаї на саміті Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС). Ключові теми зустрічі — міжнародна безпека та завершення війни в Україні.

Про це повідомляє Reuters, передає Новини.LIVE.

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США обговорили можливу зустріч Трампа, Сі та Путіна

Державний секретар США Марко Рубіо провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Китаю Ван І. Вони обговорили майбутні зустрічі лідерів Дональда Трампа та Сі Цзіньпіна. Йдеться про саміти АТЕС у Китаї та G20 у грудні в Флориді.

Державний департамент США повідомив, що очільники держав нагадали про "відданість конструктивним відносинам стратегічної стабільності на основі поваги, справедливості та взаємності". Інформується, що ці перемовини мають важливе значення для просування миру та денуклеаризації. Також йшлось про можливість участі РФ.

Китайське ЗМІ "Сіньхуа" охарактеризувало розмову Рубіо та Ван І як "позитивну і конструктивну".

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Тоді як американський лідер Трамп заявив, що зустрінеться з Сі та Путіним в Шеньчжені. Серед можливих тем обговорення — війна в Ірані та денуклеаризація. Водночас диктатор РФ розраховує підняти тему російсько-української війни.

Ми писали, що американські представники очікують від РФ нову пропозицію майбутньої угоди про архітектуру безпеки в Європі. Вона б мала передбачати зниження напруги Росії з іншими країнами континенту. Європейські урядовці ставляться до цього скептично.

Новини.LIVE інформували, що американський лідер Дональд Трамп вбачає велике прагнення Росії завершити війну в Україні. Він заявив, що сторона США бере участь в перемовинах, бо "хоче, щоб людей більше не вбивали".