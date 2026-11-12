Диктатор РФ Владимир Путин. Фото: Reuters

Представители Соединённых Штатов работают над организацией трёхсторонней встречи президента США Дональда Трампа, главы КНР Си Цзиньпина и российского диктатора Владимира Путина. Переговоры лидеров могут состояться на следующей неделе в Китае на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Ключевые темы встречи — международная безопасность и прекращение войны в Украине.

Об этом сообщает Reuters, передает Новини.LIVE.

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США обсудили возможную встречу Трампа, Си и Путина

Госсекретарь США Марко Рубио провел телефонный разговор с министром иностранных дел Китая Ван И. Они обсудили предстоящие встречи лидеров Дональда Трампа и Си Цзиньпина. Речь идет о саммитах АТЭС в Китае и G20 в декабре во Флориде.

Государственный департамент США сообщил, что главы государств напомнили о "приверженности конструктивным отношениям стратегической стабильности на основе уважения, справедливости и взаимности". Сообщается, что эти переговоры имеют важное значение для продвижения мира и денуклеаризации. Также речь шла о возможности участия РФ.

Китайское СМИ "Синьхуа" охарактеризовало беседу Рубио и Ван И как "позитивную и конструктивную".

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В то время как американский лидер Трамп заявил, что встретится с Си и Путиным в Шэньчжэне. Среди возможных тем обсуждения — война в Иране и денуклеаризация. В то же время диктатор РФ рассчитывает поднять тему российско-украинской войны.

Мы писали, что американские представители ожидают от РФ нового предложения по будущему соглашению об архитектуре безопасности в Европе. Оно должно было бы предусматривать снижение напряженности в отношениях России с другими странами континента. Европейские чиновники относятся к этому скептически.

Новини.LIVE сообщали, что американский лидер Дональд Трамп видит у России большое стремление завершить войну в Украине. Он заявил, что США участвуют в переговорах, потому что "хотят, чтобы людей больше не убивали".