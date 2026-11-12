Диктатор РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

США обратились к России с просьбой представить новое предложение по будущей сделке об архитектуре безопасности в Европе, которое включало бы меры Москвы по снижению напряженности в отношениях с континентом. На данном этапе администрация Трампа хочет говорить как об этом соглашении, так и об окончании войны в Украине, но реализация первой сделки будет невозможна без второй.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Axios.

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Что известно о давних желаниях Кремля

Axios пишет, что на протяжении многих лет Россия стремилась к европейской сделке по безопасности, которая бы ограничила расширение НАТО и сократила бы военное присутствие альянса в Восточной Европе.

Ранее США отвергали эти требования, однако теперь, похоже, открыты для дискуссий в той или иной форме в рамках более широкого соглашения о прекращении войны в Украине. При этом многие европейские правительства относятся к подходу администрации Трампа с глубоким подозрением.

Что предложили США на переговорах в Абу-Даби

Важно отметить, что 10 и 11 ноября в Абу-Даби прошли первые с февраля трехсторонние мирные переговоры Украины и России при посредничестве США.

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По словам источников Axios, на этой встрече США предложили заключить сделку о новой архитектуре безопасности между Европой и Россией в рамках договоренности о прекращении войны в Украине, причем это предложение было ключевым моментом на переговорах.

Исходя из слов собеседников издания, россияне заявили, что диктатор РФ Владимир Путин начал вторжение в Украину, потому что тогдашний президент США Джо Байден не ответил на его письмо 2021 года, в котором излагались его опасения по поводу безопасности.

В свою очередь спецпредставители Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер заявили россиянам, что мир столько изменилась с 2021 года, поэтому они предложили России подготовить новый проект, который бы учитывал ее опасения и требования в области безопасности. При этом документ должен определять, какие "симметричные шаги" готова предпринять Москва для деэскалации и завершения Европы в том, что она не будет совершать нападения в будущем.

Также Кушнер и Уиткофф сказали россиянам, что для серьезного обсуждения вопросов безопасности в Европе им необходимо договориться о допуске европейских представителей к участию в будущих мирных переговорах.

"Мы сказали россиянам, что у них есть свои желания и опасения, но они должны предложить иные меры деэскалации и иные решения, если хотят, чтобы Европа смогла положительно воспринять эти предложения", — заявил Кушнер на пресс-конференции.

Как намерена действовать администрация Трампа

По словам источника, администрация Трампа хочет одновременно вести переговоры о новой архитектуре безопасности между Европой и Россией, а также о мирном соглашении между Россией и Украиной. При этом позиция Белого дома следующая — реализация сделки о безопасности произойдет только после достижения сделки о прекращении войны в Украине.

В свою очередь европейские чиновники, которые были в Абу-Даби, тоже договорились обсуждать оба направления одновременно. Но также они подчеркнули, что окончательные решения по европейской архитектуре безопасности будут приняты только после окончания войны а Украине.

США надеются, что предоставление европейским представителям места на мирных переговорах повысит готовность их правительств обсуждать и согласовывать более широкое соглашение в области безопасности до окончания войны.

"Зеленский не согласится на сделку, пока не узнает, что будет дальше с гарантиями безопасности, и Путин тоже хочет это знать. Именно поэтому вопрос безопасности так важен", — пояснил источник.

Также собеседник добавил, что США ясно дали понять европейским странам, что не согласится на сообщение о безопасности с Россией, если Европа и Украина не поддержат его. Кроме того, Вашингтон не собирается представлять России право вето в опросах безопасности Европы.

"Безопасность станет ключевым вопросом на саммите европейских лидеров в Дублине в конце этой недели. Европейские дипломаты заявили, что идея соглашения между Россией и Европой в сфере безопасности по-прежнему сталкивается с большим сопротивлением и множеством вопросов без ответов", — резюмировали Axios.

Что еще важно знать

Как сообщали Новини.LIVE, на днях Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что роль Европы на мирных переговорах будет расти. В связи с этим он призвал европейских чиновников уже до конца ноября определить, кто будет предоставлять континент на встречах.

Также мы писали, что Зеленский оценил перспективы завершения войны до конца 2026 года. По его словам, сейчас есть окно возможностей для этого, так как в 2027 году политическая ситуация в Европе может измениться.