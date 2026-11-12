Диктатор РФ Володимир Путін і президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

США звернулися до Росії з проханням подати нову пропозицію щодо майбутньої угоди про архітектуру безпеки в Європі, яка б передбачала заходи Москви щодо зниження напруженості у відносинах із континентом. На даному етапі адміністрація Трампа хоче вести переговори як щодо цієї угоди, так і щодо закінчення війни в Україні, але реалізація першої угоди буде неможливою без другої.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Axios.

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Що відомо про давні бажання Кремля

Axios пише, що протягом багатьох років Росія прагнула укласти європейську угоду з питань безпеки, яка б обмежила розширення НАТО та скоротила військову присутність альянсу у Східній Європі.

Раніше США відкидали ці вимоги, проте тепер, схоже, готові до обговорень у тій чи іншій формі в рамках ширшої угоди про припинення війни в Україні. При цьому багато європейських урядів ставляться до підходу адміністрації Трампа з глибокою підозрою.

Що запропонували США на переговорах в Абу-Дабі

Важливо зазначити, що 10 і 11 листопада в Абу-Дабі відбулися перші з лютого тристоронні мирні переговори між Україною та Росією за посередництва США.

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За словами джерел Axios, на цій зустрічі США запропонували укласти угоду про нову архітектуру безпеки між Європою та Росією в рамках домовленості про припинення війни в Україні, причому ця пропозиція була ключовим моментом на переговорах.

Як стверджують співрозмовники видання, росіяни заявили, що диктатор РФ Володимир Путін розпочав вторгнення в Україну, тому що тодішній президент США Джо Байден не відповів на його лист 2021 року, в якому висловлювалися його побоювання щодо безпеки.

Своєю чергою, спецпредставники Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер заявили росіянам, що світ так сильно змінився з 2021 року, тому вони запропонували Росії підготувати новий проєкт, який би враховував її побоювання та вимоги у сфері безпеки. При цьому документ має визначати, які «симетричні кроки» готова вжити Москва для деескалації та запевнення Європи в тому, що вона не здійснюватиме нападів у майбутньому.

Також Кушнер і Віткофф сказали росіянам, що для серйозного обговорення питань безпеки в Європі їм необхідно домовитися про допуск європейських представників до участі в майбутніх мирних переговорах.

"Ми сказали росіянам, що у них є свої побажання та побоювання, але вони повинні запропонувати інші заходи деескалації та інші рішення, якщо хочуть, щоб Європа змогла позитивно сприйняти ці пропозиції", — заявив Кушнер на пресконференції.

Як має намір діяти адміністрація Трампа

За словами джерела, адміністрація Трампа хоче одночасно вести переговори про нову архітектуру безпеки між Європою та Росією, а також про мирну угоду між Росією та Україною. При цьому позиція Білого дому така: укладення угоди про безпеку відбудеться лише після досягнення угоди про припинення війни в Україні.

У свою чергу європейські чиновники, які перебували в Абу-Дабі, також домовилися обговорювати обидва напрямки одночасно. Але вони також підкреслили, що остаточні рішення щодо європейської архітектури безпеки будуть ухвалені лише після закінчення війни в Україні.

США сподіваються, що надання європейським представникам місця на мирних переговорах підвищить готовність їхніх урядів обговорювати та узгоджувати ширшу угоду в галузі безпеки до закінчення війни.

"Зеленський не погодиться на угоду, доки не дізнається, що буде далі з гарантіями безпеки, і Путін теж хоче це знати. Саме тому питання безпеки є таким важливим", — пояснило джерело.

Також співрозмовник додав, що США чітко дали зрозуміти європейським країнам, що не погодяться на угоду про безпеку з Росією, якщо Європа та Україна не підтримають її. Крім того, Вашингтон не збирається надавати Росії право вето в питаннях безпеки Європи.

"Безпека стане ключовим питанням на саміті європейських лідерів у Дубліні наприкінці цього тижня. Європейські дипломати заявили, що ідея угоди між Росією та Європою у сфері безпеки, як і раніше, стикається з великим опором і безліччю питань, на які немає відповідей", — підсумували в Axios.

Що ще важливо знати

Як повідомляли Новини.LIVE, днями Президент України Володимир Зеленський заявив, що роль Європи на мирних переговорах буде зростати. У зв’язку з цимвін закликав європейських чиновників уже до кінця листопада визначити, хто представлятиме континент на зустрічах.

Також ми писали, що Зеленський оцінив перспективи завершення війни до кінця 2026 року. За його словами, зараз є вікно можливостей для цього, оскільки у 2027 році політична ситуація в Європі може змінитися.