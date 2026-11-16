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Главная Новости дня В МИД Китая подтвердили встречу Трампа, Путина и Си Цзиньпина

В МИД Китая подтвердили встречу Трампа, Путина и Си Цзиньпина

Ua ru
16 ноября 2026 05:57
Встреча Трампа, Путина и Си Цзиньпина - в МИД Китая подтвердили планы переговоров Reuters
Глава КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

В Министерстве иностранных дел Китая официально подтвердили, что уже на этой неделе состоится встреча между главой КНР Си Цзиньпином, президентом США Дональдом Трампом и диктатором РФ Владимиром Путиным. Переговоры будут в четверг, 19 ноября, в китайском городе Шэньчжэнь.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт китайского МИД.

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Что сказали в Китае о встрече

"19 ноября председатель КНР Си Цзиньпин проведет в Шэньчжэне встречу на высшем уровне с президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом", — заявил представить МИД Китая.

Какие темы будут обсуждаться и в каком формате будет встреча (обсуждения или заранее подготовленные речи) — на сайте ведомства не указано.

Однако отметим, что встреча, как ранее уже предполагалось, пройдет на полях АТЭС.

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Как сообщали Новини.LIVE, в СМИ была информация, что Путин на этой встрече хочет обсудить международную безопасность и прекращения войны в Украине. Помимо этого указывалось, что Путин хочет затронуть эту тему, чтобы заполучить более выгодные условия.

Также мы писали, что по данным медиа, для администрации Трампа одной из ключевых тем станет обсуждение сокращения ядерного оружия. При этом в Белом доме не ожидают, встреча прям приведет к конкретным результатам.

США Китай владимир путин Дональд Трамп Си Цзиньпинь Россия
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард

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