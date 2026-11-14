Президент США Дональд Трамп с председателем КНР Си Цзиньпином. Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп 19 ноября встретится с президентом Российской Федерации (РФ) Владимиром Путиным и председателем Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпином на полях ежегодной конференции Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Шэньчжэне. Одной из тем обсуждения станет сокращение ядерного оружия. В Белом доме считают эту встречу началом диалога между тремя странами, но не ожидают, что она приведет к конкретным договоренностям.

Об этом со ссылкой на The New York Post и заявление помощницы пресс-секретаря Белого дома Оливии Уэйлс во время телефонного брифинга для журналистов сообщает Новини.LIVE.

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Лидеры США, КНР и РФ впервые проведут трехстороннюю встречу

По словам Оливии Уэйлс, американский лидер завершит свой визит в Китай трехсторонней встречей с главами России и КНР. Трамп считает, что распространение ядерного оружия очень опасно, поэтому будет говорить о необходимости его сокращения в мире. Уделять внимание войне в Украине президент США во время этой беседы не планирует.

"У нас есть отдельный формат, в рамках которого мы в последнее время провели немало встреч с россиянами. Китай к этому формату фактически не привлечен, поэтому обсуждать там вопрос Украины, вероятно, было бы неуместно", — анонимно заявил американский высокопоставленный чиновник.

По его мнению, эта встреча станет так называемой точкой входа — первым разговором лидеров трех стран о том, как можно сократить количество ядерного оружия. Особое внимание уделят Китаю, ведь его ядерный потенциал растет наиболее быстро. Кроме того, могут обсудить войну в Иране и ситуацию вокруг Северной Кореи.

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Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Reuters сообщал, что президент США Дональд Трамп планирует посетить саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Американский лидер отмечал, что ему было бы интересно встретиться там с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. Во время потенциальных переговоров на повестке дня будут международные вопросы.

Также Новини.LIVE со ссылкой на заявление специального посланника Трампа Стива Уиткоффа сообщал, что президент США хочет завершить войну в Украине. В частности, для этого он отправил в Дублин своих спецпредставителей Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. Там американская делегация встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским.