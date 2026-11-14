Президент США Дональд Трамп із головою КНР СІ Цзіньпіном. Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп 19 листопада зустрінеться із президентом Російської Федерації (РФ) Володимиром Путіним і головою Китайської Народної Республіки (КНР) Сі Цзіньпіном на полях щорічної конференції Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС у Шеньчжені). Одною з тем обговорення стане скорочення ядерної зброї. У Білому домі вважають цю зустріч початком діалогу між трьома країнами, але не очікують, що вона призведе до конкретних домовленостей.

Про це з посиланням на The New York Post і заяву помічниці прессекретаря Білого дому Олівії Вейлс під час телефонного брифінгу для журналістів передає Новини.LIVE.

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Лідери США, КНР і РФ уперше проведуть тристоронню зустріч

За словами Олівії Вейлс, американський лідер завершить свій візит до Китаю тристоронньою зустріччю з очільниками Росії та КНР. Трамп вважає, що поширення ядерної зброї є дуже небезпечним, тому говоритиме про необхідність її скорочення у світі. Приділяти увагу війні в Україні президент США під час цієї розмови не планує.

"У нас є окремий формат, у межах якого ми останнім часом провели чимало зустрічей із росіянами. Китай до цього формату фактично не залучений, тому обговорювати там питання України, імовірно, було б недоречно", — анонімно заявив американський високопосадовець.

На його думку, ця зустріч стане так званою точкою входу — першою розмовою лідерів трьох країн про те, як можна скоротити кількість ядерної зброї. Особливу увагу приділять Китаю, адже його ядерний потенціал зростає найбільш швидко. Крім того, можуть обговорити війну в Ірані та ситуацію навколо Північної Кореї.

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Раніше Новини.LIVE з посиланням на Reuters повідомляв, що президент США Дональд Трамп планує відвідати саміт Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС). Американський лідер зазначав, що йому було б цікаво зустрітися там із президентом Росії Володимиром Путіним і головою КНР Сі Цзіньпіном. Під час потенційних переговорів на порядку денному будуть міжнародні питання.

Також Новини.LIVE з посиланням на заяву спеціального посланника Трампа Стіва Віткоффа повідомляв, що президент США хоче завершити війну в Україні. Зокрема, для цього він відправив до Дубліна своїх спецпредставників Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера. Там американська делегація зустрілася із президентом України Володимиром Зеленським.